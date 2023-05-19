基隆市議員陳冠羽提出統計資料，去年基隆市在非六都中每十萬人行人死傷數是第一名。（陳冠羽辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議員呂美玲表示，行人友善取締部分，也要考量減少警力的使用，因為警察勤務真的很重。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑（左）表示，他上任後推行「行人友善」政策，與同期相比行人死傷數已降低20％~30％左右，有顯著下降，也會持續調整。（徐佑昇攝）

基隆市議會於19日舉行市政總質詢，市議員陳冠羽揭露基隆市2022年在非六都縣市中，每十萬人行人死傷數是第一名，並要求市長謝國樑承諾2年後要降低30％的死傷數。對此謝國樑回應，行人友善是他非常重視的議題，與去年同期相比，行人死傷數已降低2至3成，有明顯改善，他也會要求市府滾動式檢討，務必要讓基隆成為行人友善城市。

近期的台南行人死亡事故，讓台灣「行人地獄」罵名再度被討論，交通部也推行「行人專用時相」的政策，希望能有所改善。市議員陳冠羽19日在議會總質詢表示，根據內政部人口統計以及道安資訊查詢網的資料顯示，2022年非六都縣市中的每十萬人行人死傷數，基隆市是141.35人，第二名新竹市110.95人、第三名宜蘭縣93.08人，全台第一。

陳冠羽強調，為何行人死傷問題一直持續發生，是因為過去的市府沒有針對行人的視角做道路規畫，但道路工程也真的很花錢，建議市府要先改變觀念，面對道路設計的問題，這也是基隆20、30年來發展共構的問題，要跟中央爭取更多的經費，改善確實不容易，但行人和行車之間也要取得平衡，才是真正的行人友善。

陳並要求謝承諾2年後降低30％死傷數，不要讓基隆市一直排名第一，也要把降低死傷數的目標，列在市府道路交通安全會報及相關局處業務報告，積極執行。而市議員呂美玲則指出，在路口過度的警力糾舉，是否造成警力的浪費或過勞。

謝國樑表示，在道安會報上追蹤數字沒有問題，他非常重視行人友善議題，這也是基隆要發展觀光最重要的課題。他剛上任20天就大力推動行人友善相關政策，對於不禮讓行人者也會取締，和去年同期相較，行人死傷數已降低20到30％，已改善很多。有關行人友善的文化也初步建立，但目前可能是建立在「怕罰單」，離真正深植人心還要繼續努力，市府會滾動式來檢討。