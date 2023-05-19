該兩家汽車製造商曾於二月表示，將為830萬輛不帶標準防盜裝置的汽車提供軟體升級，以協助遏止日益增多的竊車案件，這些案件使用了在TikTok和其它社群媒體上流行的盜車軟體。

代表車主的律師說，該項和解協議涉及900萬名美國車主，其中包括1.45億美元的賠償，將用於賠償車主的實際損失。

現代和起亞表示，它們將賠償「那些遭受與盜竊相關的車輛損失或損壞的車主，此外還將補償保險的款項、增加的保險費用，和其它與盜竊相關的損失」。

對於車輛無法安裝安全軟體升級的客戶，南韓汽車製造商將提供每輛高達300美元的資金，用於購買方向盤鎖和其它防盜裝置。

其他相關的費用（包括租車、計程車費或其他不屬於保險的運輸費用）也列在該和解金內。

監管單位指出，TikTok上的影片教大家如何不按鍵就可以點火啟動偷車，以及如何鎖住防盜裝置，這些影片已經導致14起的汽車撞擊和8人死亡。

美國檢察官Bob Bonta此前表示，現代和起亞在許多車輛上沒有安裝標準安全功能，導致車主處於危險當中。且美國IIHS指出，兩家車廠的失竊率幾乎是其它車廠的2倍。