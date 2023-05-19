大千健康醫療體系與新生醫專簽屬合作意願書，共同培育護理人才。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

新生醫專董事長劉奕彩(左)特頒發感謝獎座予徐千剛總裁，感謝大千的用心。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為積極培育護理專才，苗栗縣大千健康醫療體系特與新生醫護管理專科學校簽署合作意願書，成立「碧英公費護理專班」，大千以5年3千萬元助學金嘉惠護理專班學子，提供連續5年、每年12萬元的助學金補助，同時畢業後保障加入大千醫療體系就業。除了新生醫專學生之外，總裁徐千剛也同步宣佈大千體系員工、眷屬及設籍苗栗縣的學生，只要於各大專院校的護理科系就讀，也都可以申請護理助學金補助，期望可以善盡企業社會責任，培育更多的優秀護理人才。

徐千剛表示，這三年因為Covid-19疫情影響，全台醫療量能承受前所未有的壓力，各醫院的護理人力招募不易，臨床上若無充足的護理人員，如何照顧病人的健康。適逢新生醫專在教育部核准招生名額內成立公費護理專班，因此特與校方簽約合作。

徐千剛指出，「碧英公費護理專班」是依母親的名字來命名，主要是感念母親的恩情並彰顯客家文化飲水思源的精神，希望在自己的能力範圍內，幫助培育更多的護理專業人才。同時，也妥善安排日後在職進修管道，除可依興趣選擇各類專科發展，還提供專業再成長、技能再提升的進階內容，幫助護理人員獲得良好的職涯發展。

新生醫專校長駱俊宏表示，感謝徐千剛給予新生學子們的支持與鼓勵，近日將展開公費護理專班招生，國中9年級學生今年選擇就讀新生醫專，就有機會參與碧英公費護理專班，補助在學期間的學雜費、書籍費、制服費等就學相關費用，亦即五專5年在學期間可完全免費就讀，歡迎各地區學子加入新生醫專的行列。

針對大千院內員工、子女及設籍苗栗縣的學生，只要是就讀各大專院校的護理系，經審核通過，皆可向大千提出助學金申請，每學年補助12萬元，畢業後加入大千體系內服務，發揮護理專業，共同守護苗栗鄉親健康。