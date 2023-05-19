屏東新園鄉某小吃部18日發生鬥毆事件，40歲黎姓老闆娘因譏諷客人47蘇男等3人沒錢坐車，雙方發生口角衝突並爆發推擠，黎女因而受傷，48歲黃姓老闆聞訊後趕回店內，怒持球棒毆打蘇男、還與另2男互毆，4男一路從店內追打到店外媽祖路上，警方獲報後立即到場逮獲4男，訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

東港警分局指出，18日下午5點獲報，新園鄉媽祖路有人打架，員警到達現場後，看到4名男子在路邊拉扯，當下立即將4人分開，經調查後發現，全案起因於某家小吃部的「代客叫車」糾紛。

屏東新園鄉某小吃部老闆娘因譏諷客人沒錢坐車，雙方爆發口角、推擠，老闆還怒持球棒毆客人，4男一路從店內追打到店外。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方調查，47歲蘇男等3人在某小吃部內喝酒後，蘇男要40歲黎姓老闆娘幫他代叫計程車，不料黎女卻譏諷對方沒有錢坐車，雙方因而發生口角並爆發推擠，黎女還因此受傷。

48歲黃姓老闆聞訊後，不滿妻子被欺負，立即趕回店內並怒持球棒攻擊蘇男、還與另外2人23歲蘇男、26歲洪男互毆，4人一路從店內追打到店外媽祖路上，引起群眾圍觀。

屏東新園鄉某小吃部老闆娘因譏諷客人沒錢坐車，雙方爆發口角、推擠，老闆還怒持球棒毆客人，4男一路從店內追打到店外。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉某小吃部老闆娘因譏諷客人沒錢坐車，雙方爆發口角、推擠，老闆還怒持球棒毆客人，4男一路從店內追打到店外。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方表示，員警到場將4人分開後，當場逮捕涉嫌互毆的4人，並查扣黃嫌持有的球棒1支，全案依妨害秩序、傷害罪帶所偵辦。