羅千晴雨與最愛的家人和影。（花崗國中提供／王志偉花蓮傳真）

羅千晴因病在家自學，投入電腦繪畫，積極向上態度獲得總統教育獎。（花崗國中提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣花崗國中九年級學生羅千晴，因罹患「肢帶型肌肉失養症」，逐漸失去行動能力，但她熱愛畫畫，雖然手逐漸拿不起畫筆，但她不放棄，改自學電腦繪圖、程式設計，不向命運低頭，獲總統教育獎。

教育部今公布2023年總統教育奬，羅千晴是全縣唯一獲獎高中生。羅千晴和家人感情好，成長過程也十分順利，課業、才藝都有優秀表現。但國小四年級察覺身體有異，檢查為罹患肢帶型肌肉失養症罕見類別，逐漸失去行動能力且身體狀況快速下滑。父母為此辭工作賣房子，舉家搬到花蓮讓她安心養病。

上了國中後，羅千晴必須靠輪椅行動，8年級惡化為重度身障，只好申請在家自學。各種困難及不便影響著她的生活，但羅千晴不曾向命運低頭，依然努力追求自己所喜愛的事物，除了在家自學以網路繪圖及網站架構，亦廣泛延伸自己的興趣，學習製作動畫、貼圖及網路小遊戲。

一年半前還可以拿著畫筆創作，隨著病程發展，手指逐漸無力拿起畫筆，為了繼續繪畫，羅千晴自學電繪，她說，至少手指還能滑滑鼠，用電繪讓延續創作，還自學程式語言製作網路遊戲、架設網站等。

花崗國中特別為羅千晴辦理個人作品展，回校分享創作理念，校方也邀她設計輔導處背版，讓學生可以看到羅千晴樂觀及認真的態度及信念。

「命運可以把我打倒，但不能阻止我再次站起」，羅千晴說，未來希望繼續往多媒體和程式設計努力，還期待能發明讓自己行動自如的機器，幫助跟她一樣行動不便的人。

羅千晴不向命運低頭，積極向上的精神，獲得今年總統教育獎殊榮，是花蓮國中組唯一獲獎人，全校師生都為她高興。花蓮國小組獲獎者分別為鑄強國小陳喬妤 、東里國小潘禹彤 。