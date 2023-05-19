1名五歲兒童，隨父母赴國外居住，近日因持續出現發燒、咳嗽、嘔吐及腹痛，被診斷為感冒及急性腸胃炎，但治療五天後不見改善且高燒40度，父母決定專程回台赴頭份為恭醫院掛急診，院方經檢測發現為A型流感陽性，進一步診斷是闌尾破裂導致腹膜炎，有敗血性休克之虞，立刻給予氧氣、克流感藥物及抗生素治療，緊急安排外科手術切除闌尾並從腹腔引流出高達1000毫升的膿瘍，術後住加護病房持續治療，成功救回男童性命。

為恭醫院兒科主任李浩遠表示，急性闌尾炎俗稱盲腸炎，是常見且進展快速的腹部急症，剛開始會有上腹痛、肚臍旁疼痛、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，大約12小時後疼痛感開始轉移至右下腹疼痛。發生闌尾炎的主要原因是糞便硬塊或其它異物阻塞闌尾管腔，造成附近淋巴組織腫脹而引起發炎，闌尾黏膜分泌的黏液無法排出，使得闌尾管腔壓力升高，闌尾內膜會糜爛化膿、壞死破裂。及早發現的闌尾炎，通常只要手術割除即可根治，但若像案例病童延誤治療，則可能出現闌尾破裂潰爛、腹腔內膿瘍，甚至腹膜炎併發敗血症，危及生命安全。

李浩遠指出，急性闌尾炎發生在嬰兒及小孩的症狀及病程會比成人嚴重且快速，穿孔比率也較成人高，因此罹病率及死亡率也跟著提高。6歲以下的小孩發生急性闌尾炎的機率較少見且很不容易診斷，超過一半確診時都已經是比較嚴重的狀況，主要是6歲以下的小孩在闌尾炎的表現，經常是非典型症狀，兒童常常會有嘔吐症狀，讓人誤以為是急性腸胃炎，且發燒溫度比成人高，又經常因嬰兒及小孩無法清楚描述病情經過，加上兒童發生率低因而會忽略闌尾炎的可能性。

據文獻統計小兒闌尾破裂的比例，年齡越小者越比例越高，大於12歲青少年約為15％，5-12歲兒童約為20％，小於5歲幼兒約為60％，新生兒約為85％。嬰幼兒的壞死性闌尾炎穿孔，比成人更常發展成廣泛性腹膜炎及腹內較遠處的膿瘍。

李浩遠進一步呼籲腸胃炎和急性闌尾炎的症狀很類似，家長應清楚記錄兒童所有症狀出現的順序，腸胃炎和急性闌尾炎症狀發生的次序不相同，一般腸胃炎多是忽然發燒、持續1至2天嘔吐，接著拉肚子，伴隨腹痛、腹脹和食慾不佳，闌尾炎則是開始時腹痛，痛的位置從肚臍轉到右下腹，10至12小時後才有發燒或腹瀉，症狀無法清楚描述都會導致不易早期診斷早期對症下藥，提醒家長對於兒童的腹痛均應留意是否有急性闌尾炎的可能，建議應及早就醫。