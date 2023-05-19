台灣手機市場低迷，今年3月台灣手機市場才剛經歷過最冷的時期，宏達電卻選在此時間點推出U23系列，黃昭穎表示，宏達電在產品的規劃與上市需要維持一定的節奏，全球通路夥伴和許多消費者也相當期待新產品的推出，市場一定會有高低起伏的變化，重要的是怎麼做好相關準備，他也說，現階段U23系列預規畫會在台灣、歐洲、日本等國家上市。

黃昭穎表示，雖然全球市場受通膨影響，但IDC預估，整體手機市場將在第3季恢復成長，並在年底旺季出現健康的兩位數成長。至於宏達電的策略，不光是把手機視為是民眾日常生活的行動通信產品，而是整體AR、VR、MR生態系中的一環，手機成為消費者可以無縫接軌穿梭在虛實交融不同世界的入口之一，深信人類生活邊界不該被設限在任一裝置上，它更應該是突破現實框架的最佳起點，宏達電會不斷嘗試各種可能，繼續在手機產品上的經營與投入。

在行銷規劃上，黃昭穎表示，U23系列的推出，消費者可以於HTC網路商店、中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、全台187家經銷門市以及各大電商平台皆可購買。

宏達電推出U23系列HTC U23 pro及HTC U23，兩款均搭載高通Snapdragon 7 Gen1處理器，也延續強打的元宇宙概念，在本次HTC U23系列推出全新改版的VIVERSE便捷入口VIVERSE App，VIVERSE App，打造完整元宇宙版圖。