民進黨台北市議員陳怡君質疑，士林區「社子警察新村」於1973年使用至今已經達50年，現在正在進行公辦都更的規劃，預計於2025年開工。不過該地現仍有住警眷及員警，但現場狀況無疑就是危樓。（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

民進黨台北市議員陳怡君質疑，士林區「社子警察新村」於1973年使用至今已經達50年，現在正在進行公辦都更的規劃，預計於2025年開工。不過該地現仍有住警眷及員警，但現場狀況無疑就是危樓。（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

民進黨台北市議員陳怡君在警政衛生部門質詢時，提出北市員警宿舍問題多，不僅整併後的雙連派出所淪為倉庫，就連警眷宿舍的翻修整建進度也緩步不前。其中士林區「社子警察新村」民國62年啟用至今已經長達50年，預計114年才會正式開工，不過該警舍現況已如同危樓且仍有人在居住；此外2022年才落成的社子派出所新宿舍，現階段卻傳出漏水的狀況。陳怡君也呼籲警察局長，積極與市府相關單位溝通，該建的警察宿舍要如期完成，未妥善運用的空間要好好規劃。

陳怡君表示，位於大同區的台北市警局「大橋」、「雙連」兩個派出所，在柯文哲市長任內因應資源整併改組而熄燈，其中雙連派出所轉型為「員警待勤室」。不過至今雙連派出所原址並未妥善使用，因整併而熄燈的派出所，不論是轉型成警察宿舍、或是警員待勤室，都應該要好好的被規劃，而不是任其荒廢、進出都偷偷摸摸。

陳怡君說，士林區「社子警察新村」於1973年使用至今已經達50年，現在正在進行公辦都更的規劃，預計於2025年開工。不過社子警察新村現仍有住警眷及員警，但現場狀況無疑就是危樓，建築物到處可見鋼筋外露及斷裂的情況，牆壁的水泥牆一推就大量水泥脫落，這樣的環境讓人住的不安心。

陳怡君進一步指出，2022年士林分局新落成的社子派出所，新宿舍內則有疑似漏水的狀況，經實地查訪，確實有看到疑似水痕，以及修補過的膠漆。陳怡君提醒警察局長張榮興，新建的警舍工程，絕不能有漏水的情事發生。

台北市政府警察局表示，本局勤、業務工作量居全國之冠，再加上生活物質指數偏高，導致警力缺額問題持續存在，為留住人才並提供市民更優質的服務品質，本局將配合市府政策，積極爭取增加職務宿舍。市警局強調，目前經管職務宿舍計有380間，此外刻正規劃多處舊廳舍參與都更或改建，預計未來將擴增411間，合計791間職務宿舍。