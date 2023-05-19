《亡命救護》（暫譯）劇照，西恩潘（左）、泰謝里丹（右）。（車庫娛樂提供）

《亡命救護》（暫譯）影帝西恩潘出席坎城影展。（翻攝自坎城影展官方臉書）

2023坎城影展競賽片《亡命救護》（下文皆為暫譯）於當地時間18日晚間舉行世界首映，本片由《自由大道》兩屆奧斯卡影帝西恩潘、《一級玩家》人氣男星泰謝里丹共同主演，改編自Netflix熱門影集《外灘探秘》主創雪農柏克的同名暢銷小說，故事描述一名菜鳥救護員和資深救護員初次搭檔出勤的經歷。《亡命救護》對紐約街頭的黑暗與險惡有著寫實且深刻的描寫，就彷彿是救護員版的《震撼教育》。

《亡命救護》在坎城影展首映後廣獲好評，得到觀眾長達五分鐘的起立鼓掌，許多影評將它與《計程車司機》、《霹靂神探》等以紐約街頭為背景的經典名片相提並論，也有不少人提起大導演馬丁史柯西斯執導、奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉主演，同樣以紐約救護員為主角的經典《穿梭鬼門關》。《好萊塢報導者》表示：「最大的優點就是它深入研究了救護員在底層社區工作時的細節。」《SCREENDAILY》認為：「這部電影不加掩飾的灰暗世界觀可能會吸引勇於挑戰自我的觀眾。」

《亡命救護》（暫譯）演員麥可彼特（左起）、演員泰謝里丹、導演尚史蒂芬蘇維禾、演員西恩潘、演員拉寇兒奈維 出席第76屆坎城影展。（翻攝自坎城影展官方臉書）

《亡命救護》（暫譯）導演尚史蒂芬蘇維禾（左起）、演員西恩潘、演員拉寇兒奈維出席坎城紅毯 （翻攝自坎城影展官方臉書）

《亡命救護》導演尚史蒂芬蘇維禾在受訪時談到，他在籌備本片時，很幸運的在布魯克林住處附近找到願意讓他取材的救護員，「他們同意了，且對這部片感到很興奮，因為這是一種分享自身故事的方式。」尚史蒂芬蘇維禾表示，救護員的生活「充滿壓力又刺激」，令他印象深刻，但並非整個工作過程都是這樣，「你必須在救護車後面等上2個小時才能接到下一通電話，因此，我們有時間討論他們的過往經歷和日常生活。」

《亡命救護》的主演西恩潘和泰謝里丹也實際體驗了救護員的生活，他們利用週五和周六晚間坐上救護車，持續了2個半月，才正式開始拍攝。泰謝里丹表示：「你永遠不知道你會面對什麼樣的場面，病人是誰？發生什麼事？他們的周遭一直圍繞著暴力場面，他們因此變得麻木了。」《亡命救護》許多怵目驚心的場面，即是取材自劇組成員在救護車後方的經歷。

尚史蒂芬蘇維禾在巴黎出生，14歲才移居紐約，在為《亡命救護》取材的過程中，他對美國的健保體系感到很失落。「法國人總是說，喔，背景裡的警笛聲很紐約，很酷，但他們必須明白，會有警笛聲是因為人們總是拖到最後一刻才去醫院。」他說：「在法國或歐洲，你不必付錢（看醫生），所以你不用拖到最後一刻。」