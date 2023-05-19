明天520，蔡英文總統執政滿七周年，總統府發言人林聿禪今表示，總統將於明日上午九點於總統府內召開記者會發表談話，並接受媒體提問。
林聿禪指出，總統明日的談話，將感謝國人的團結和執政團隊的努力，七年的累積重新定義台灣，也讓世界重新看見台灣。
林聿禪表示，總統也將闡述台灣在全球供應鏈及國際區域局勢的關鍵位置。並將說明執政團隊未來的努力目標，將提出更多行動及作為，打造一個更好的台灣。
明天520，蔡英文總統執政滿七周年，總統府發言人林聿禪今表示，總統將於明日上午九點於總統府內召開記者會發表談話，並接受媒體提問。
林聿禪指出，總統明日的談話，將感謝國人的團結和執政團隊的努力，七年的累積重新定義台灣，也讓世界重新看見台灣。
林聿禪表示，總統也將闡述台灣在全球供應鏈及國際區域局勢的關鍵位置。並將說明執政團隊未來的努力目標，將提出更多行動及作為，打造一個更好的台灣。
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