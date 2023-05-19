瞞天過海翻版！花一周「挖呀挖」竊銀樓百萬金飾 新北穿牆盜落網

新北市蘆洲區中山二路附近一間銀樓17日發生一起竊盜案件，53歲蔡姓銀樓老闆娘17日上午開店時發現店內一團亂，金飾珠寶全部不翼而飛，驚覺遇上竊賊趕緊報警；警方調查發現竊賊疑似預謀已久，先是租下銀樓隔壁房子的二樓後，花一周時間將牆壁挖穿，成功竊走價值百萬元的金飾珠寶後逃逸，警方鎖定49歲蔡姓男子，於今（19日）上午在三重某旅社將其逮捕，蔡父也因涉嫌保管贓物而被抓，訊後依法偵辦。

瞞天過海翻版！花一周「挖呀挖」竊銀樓百萬金飾，新北穿牆盜落網。(警方提供)

據了解，這間銀樓的老闆娘蔡姓女子17日上午10時許前往銀樓開店時，赫然發現店內被翻得亂七八遭，嚇得她趕緊報警，初步清查銀樓損失金銀首飾等物數百件，損失金額上看百萬，蘆洲警方隨即擴大搜查，鎖定蔡男涉嫌重大。

警方調查，蔡男心思緊密，在一個月前便在目標銀樓的隔壁2樓租下房子，接著花了一周時間將牆壁鑿開，旁人起疑時蔡男都稱是在裝潢蒙混過關，直到17日凌晨4時潛入銀樓捲走珠寶金飾逃逸。

經警方連夜追查，於昨（18日）前往蔡男基隆住處查扣部分贓證物，並發現蔡男今（19日）入住三重某旅社，派遣多名警力前往埋伏，於上午9時30分許將蔡男查獲到案，而77歲蔡父亦涉有保管贓物重嫌，經報請新北地檢指揮，並聲請拘票、搜索票獲准，訊後依法偵辦。

新北市蘆洲區中山二路附近一間銀樓17日發生一起竊盜案件，43歲銀樓老闆娘上午10時許開店時發現店內一團亂，金飾珠寶全部不翼而飛。(黃敬文翻攝)