有些人天生城府較深，為了一些目的而將內心感受藏在心裡，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中點名水瓶座、摩羯座及獅子座上榜，總把心事藏很深，不想被識破；其中第1名的水瓶座甚至會出現渣男行為。

▍第1名：水瓶座

水瓶座不想被外人看穿，沒有人懂他們最好，例如想要發動一場革命，當然不能被外界看懂；另一種狀況可能出現在感情中，水瓶座能讓另一半覺得自己花很多心思，但最後卻「射後不理」，甚至神隱。

▍第2名：摩羯座

摩羯座希望自己在別人眼中看起來「毫不費力」，在外總是掛著一張笑臉，但私下可能滿目瘡痍；他們擔心自己不被認同，因此喜歡把脆弱的一面藏起來。

▍第3名：獅子座

獅子座內心的脆弱不想被發現，習慣把「不安全感」藏起來；另一種沒有安全感的狀況下，可能會用心機去套路別人，例如藉由同時交往多個對象，避免讓自己受傷。

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