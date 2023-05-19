圖中為天王劉德華，《投奔怒海》劇照（華映娛樂提供）

劉德華（左起）、林子祥，《投奔怒海》劇照（華映娛樂提供）

林子祥（左起）、馬斯晨，《投奔怒海》劇照（華映娛樂提供）

傳奇禁片《投奔怒海》解禁，將於5月26日上映，由許鞍華執導，關錦鵬擔任副導演，集合香港巨星林子祥、繆騫人及當時是新人的劉德華及馬斯晨共同演出，電影聚焦越南解放後面臨的社會問題和人性扭曲，是香港新浪潮極具代表性的經典作品之一，但因當時的政治氣氛敏感，被台灣列為禁片，但也因此讓劉德華有了首度躍上大銀幕的機會，為邁向巨星之路奠定碶基。

《投奔怒海》為1982年上映的電影，是許鞍華的「越南三部曲」中最後一部作品，片名更是由武俠大師金庸賜名，但40年前的政治氣氛緊張，《投奔怒海》到大陸的海南島進行取景拍攝，被台灣封殺，而電影內容也被大陸禁演，電影同時被兩岸封殺，是影史上罕見的狀況，讓這部電影被視為傳奇禁片，也讓當時剛走紅的劉德華第一部演出的電影就無法在台灣上映。

多年後，《投奔怒海》終於重見天日，進行修復上映，去年已在金馬影展進行放映，讓影迷們可以重溫劉德華當年清澀的少年模樣！許鞍華回憶當年屬意電影中越南青年的角色由周潤發演出，但當時電影已確定會被台灣封殺，周潤發為了顧及台灣市場決定放棄演出，才用了演藝事業剛起步的劉德華，許鞍華表示一開始對這位新人有所保留，「我們一開始都會擔心，因為他的外貌很特別又很出眾，一看就是劉德華，完全不像個普通人。」

但劇組特別在劉德華的造型下功夫，不但剪短了他的頭髮，還特別安排他到海南島的大太陽下晒了三小時，讓皮膚變黑許多，好更貼近演出的角色。《投奔怒海》也開啟了他和許鞍華合作的緣份，兩人到2012年再度合作的《桃姐》，便是獲獎無數，得到高度評價的出色作品。劉德華曾在個人的自傳中提到這段往事，在接拍《投奔怒海》之前，特別問了周潤發台灣封殺的問題，他也思索是不是會影響到自己在台灣市場，但發哥則是激勵他說：「你現在是什麼市場都沒有，拍吧！」許鞍華也笑認確實是有這一段有趣的往事。

許鞍華和當時的副導演關錦鵬回憶當年去海南島拍攝時，非常不容易，尤其第一場越南被越共解放後的大遊行，動員了600多位臨演和400多名的軍人，還有6部坦克車行駛其中，場面浩大，劇組花了很多心力呈現這場重要場景，當年還是用影片拍攝的年代，為了控制拍攝成本，前一天大批人馬特別進行採排，第2天一大早便進行拍攝，上千人來來回回一共拍了4次，終於完成電影一開場的大場面，電影在香港上映後，獲得好評，票房也很出色，獲得香港年度票房第5名，也在香港電影金像獎獲得最佳影片、最佳導演等5項大獎肯定。