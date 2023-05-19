PIMCO集團首席投資艾達信看好規模較大銀行的債券，而小銀行浮動利率債的風險則偏高；PIMCO減碼CCC等級債券，要留意債券評等未來會有一波進一步調降！PIMCO集團認為，Fed快進入停止升息，但若經濟數據太強也可能6月升息，即使沒有升息，Fed也會維持目前利率好一段時間。通膨是何時降息關鍵！

艾達信表示，看好機構MBS債券，利差擴大且流動性佳；機構抵押貸款證券（MBS）利差大幅走高，接近歷史最寬的水準。也看好私募信貸及另類資產。在私募信貸和地產總經方面，較高的利率為貸方創造了機會，但給較弱的借款人帶來壓力。包括：1、企業借款和槓桿運用呈前所未有的增長。2、借款人將難以在經濟放緩的情況下支付更高的償債成本。3、銀行業的動盪將導致更嚴格的貸放標準與較少的資本取得管道。4、不動產完美風暴:估值+租戶需求+借貸成本。5、未來兩年將有超過1.3兆美元的商用房地產貸款會陸續到期。

艾達信表示，歷史經驗顯示已開發經濟體或已離經濟衰退不遠，預期經濟呈淺型衰退，雖然即使淺型的經濟衰退也難免陣痛，觀察歷史趨勢，失業率通常需要增加約0.7個百分點，通膨率才會降低1個百分點。