周五終場，加權指數上漲73.04點或0.45%，報16174.92點，成交量升至3255.93億元；櫃檯指數下跌0.56點或0.27%，報209.50點，成交量略增802.84億元。大盤日K連四紅、周線收漲672.56點，周線再度翻紅，為三個多月以來最高的單周表現。

權值王台積電(2330)開高5元，早盤漲幅0.94%，達535元最高，隨後拉回平盤震盪，終場拉尾盤，收漲2元或0.38%，報532元；聯發科(2454)收在最高，上漲9元或1.31%，報698元，拚返700元關卡；鴻海(2317)收持平至103元，而廣達(2382)氣焰高，股價成功超車鴻海，奪下代工股王寶座，盤中最高達110元，終場收漲6.5元或6.34%，報109元。

高價股方面，股王信驊(5274)午後翻紅，收漲35元或1.22%，報2910元；股后大立光(3008)穩揚，收漲50元或2.26%，報2260元。而AI題材火熱，相關個股成為盤面上的強勢指標，世芯-KY(3661)、創意(3443)兩千金雙雙開高走高，盤中飆上歷史天價，創意更飆上漲停，世芯收漲8.68%。900元以上個股，僅旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)收黑。

貨櫃三雄長榮(2603)小黑、陽明(2609)平盤震盪，萬海(2615)則紅盤之上表現；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)受惠陸客回歸，漲幅分別為4%、3%以上帶勁。觀光股同樣受惠，寒舍(2739)、夏都(2722)、雲品(2748)、鳳凰(5706)、雄獅(2731)等齊力向上衝。

電腦周邊漲1.7%最威，觀光股也翻紅大漲1%以上，化工、電子零件、光電、航運、電機、金融均漲逾0.5%，電子、半導體收紅，成交占比則雙雙略降，生醫、航運比重則走升。鋼鐵翻黑走疲，昔日熱門汽車、資服同樣走疲，與造紙、電纜股皆跌超過1%，跌幅居前。

520前夕，多檔軍工股回檔修正後，再度走強，星通(3025)、千附精密(6829)盤中觸及漲停，拉抬八貫(1342)、寶一(8222)等軍工股漲勢；而鋼鐵軍工航空題材的精剛(1584)、榮剛(5009)則大跌。

台股量增拉尾盤，本土法人認為，短線美元轉強，台股技術面仍偏多，短線來看，反彈格局尚未結束，指數仍有機會挑戰新高點。另一本土法人也認為，美股、日股多頭走勢不變，均對台股有利，後續電子甩谷底進入旺季，行情若再往下走的機會不大，不過後續仍須持續關注美股走勢與電子業景氣狀況。選股回歸公司個別狀況，或是從技術線型面觀察。