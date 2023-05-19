黃昭穎表示，Apple願意投入AR或VR的領域，這是個很正面的發展，更證實之前和大家分享的概念，目前元宇宙市場還處於早期發展階段。對宏達電而言，會去關注整個生態體系是否能更蓬勃發展，因此，宏達電樂見有更多業者投入，這會讓整個生態系更完整。其他大廠相繼投入，也證明宏達電不僅在相關的技術居於領導者的地位，相關的發展也是正確的方向。

宏達電昨日推出兩款強打元宇宙概念的新款智慧型手機HTC U23系列，黃昭穎談到，過去宏達電即結合不同領域技術推出新的手機產品，如HTC Exodus區塊鏈手機，宏達電在AR、VR、MR的技術居於世界領導地位，宏達電思考在手機結合上AR、VR、MR各種新的可能，且更重要的是，宏達電看到人們更願意在這些活動中進行更加沉浸以及全面式的體驗，因此，透過手機鏡頭將虛擬化身帶入實景環境，這不是第一次，但可以不再只是於實景中疊加貼圖，而是虛擬化身可360度真實呈現於場景中，和朋友分享更具有臨場感。

針對VR趨勢的發展，黃昭穎表示，宏達電在AR、VR、Web3.0的整合技術一向都是居於世界上的領導地位，就像過去曾分享過科技與網路科技已來到新的突破點，人們渴望追求超越過往經驗的新體驗模式。過去20年我們經歷了行動通訊從2G到5G的時代，人們的溝通從發簡訊到分享照片，再從靜態的照片變成分享影片，追劇和直播，也造就了串流影音及影音分享平台的盛行。技術的演進創造了新的體驗，同時改變了人類的生活。進入5G時代之後，雖然有人說5G的殺手級應用尚未出現，但相信趨勢其實就是走向更沉浸，更多互動的體驗。宏達電AR的應用不止在B2C的領域，而早已擴展至B2B的企業應用，並且在全球各地的市場上，在教育、醫療、長照復健、工業製造、智慧城市甚至航太軍事上的各類型運用都有許多成功案例，且正在進行的合作，因此宏達電的科技研發與產品策略，會持續照著既有的目標持續邁進。