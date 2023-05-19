妻子被騙3000多萬元的自救會總發起人陳男（戴帽者），19日下午代表36位被害投資人到台北地檢署控告負責人曾國緯（本名曾耀鋒）及業務員30多人詐欺、背信、違反銀行法等罪。（陳志賢攝）

imB吸金自救會怒告30餘集團成員 痛批蔡英文曾同台

「不動產借貸媒合平台 imB」，涉嫌以「假債權、真吸金」方式詐騙逾25億元案，妻子被騙3000多萬元的自救會總發起人陳姓男子，19日下午代表36位被害投資人到台北地檢署控告負責人曾國緯（本名曾耀鋒）及業務員30多人詐欺、背信、違反銀行法等罪。陳男痛批，imB曾在金融科技展展出，蔡英文總統也參加展覽會，投資人怎麼會知道是不合法？被害人都因盛竹如投資，錢都匯到銀行，盛竹如及金管會沒有責任嗎？

8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，涉嫌以「假債權、真吸金」方式詐騙25億元，超過5000人被騙，被害人紛紛組成自救會採取法律行動，北檢日前指揮刑事局約談搜索負責人曾耀鋒8人到案，曾耀鋒5人遭羈押禁見。

陳男指出，他今天準備36份告訴狀，告發資料、金流資料及受害人完整對話紀錄，目前北中南受害者統計起來是超過100人，就現在整合的4個群組加總約4000多名受害人，損失金額約2億多元。

陳男說，他今天提告主要有3大訴求，第一是希望政府能重視imB詐騙案，台灣詐騙集團太猖狂了，更扯的是，所有被害人都匯錢到銀行，請問金管會沒有責任嗎？第二，imB業務員聲稱不知道、不知情、自己也投資很多，請問本案有可能只有曾國緯一個人所為嗎？因此這次對imB所有業務員提告；第三，是所有受害人因盛竹如而投資，請問盛竹如沒有責任嗎？希望大家幫受害人討公道。

陳男說，imB曾參加金融科技展，連蔡英文總統也參加展覽會，投資人怎麼會知道imB是不合法？況且，被害人將款項匯到新光銀行？新光銀行有沒有責任？就連匯到銀行都會出問題，被害人能夠相信誰？以後要投資什麼？請蔡英文總統告訴被害人要怎麼理財。

陳男表示，他本身從事軟體生意，妻子只是家庭主婦，今年4月20日加入imB投資，就已經領不到利息，他連繫業務員，請業務員帶他去找曾國緯協商，不料曾國緯跟他老婆張淑芬，直接當面向他坦承做假債權，他能怎麼辦。

至於到場聲援的新北市議員林國春則說，檢調應盡速假扣押曾國緯等人的財產，幫被害人討回公道，而且這詐騙集團跟執政黨政要關係很好，政府高官、綠營民代大剌剌跟詐團在一起，還拿去做宣傳，連蔡英文總統都去拜訪，讓這些投資人血本無歸。

針對綠營立委陳歐珀被爆料與imB集團關係匪淺一事，林國春說，陳怎麼會不知道？你怎麼不知道你的車子是誰給的？詐騙集團騙老百姓的錢，再拿這些錢給民進黨的官員，這是可惡中的可惡，老百姓受的了嗎？這一定是違反政治獻金法，有多少人收了曾國緯的錢，因為政府沒有作為，讓老百姓疲於奔命，政府必須要跟被害人道歉。

林國春也就imB在宜蘭投資的土地、豪宅呼籲檢調盡速調查imB還有多少資產，查清楚到底與多少政治人物掛勾。