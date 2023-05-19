瑪莉莎麥卡錫神還原烏蘇拉，《小美人魚》劇照 。（迪士尼提供）

瑪莉莎麥卡錫神還原烏蘇拉，《小美人魚》劇照。 （迪士尼提供）

經典鉅作《小美人魚》嶄新真人版電影，將於5月25日（四）暑期第一檔搶先美國上映，中英文版全台大銀幕登場！最新片段花絮今日公開，跟著愛麗兒一睹海洋女巫烏蘇拉霸氣十足的神秘面貌，還有瑪莉莎麥卡錫搖身一變烏蘇拉的幕後妝髮秘辛，神還原的高超技術令人讚嘆不已，瑪莉莎也大展歌喉，中氣十足獻唱經典歌曲〈Poor Unfortunate Souls〉！

最新片段「海洋女巫烏蘇拉登場篇」呈現愛麗兒在對人類地表世界表達充滿憧憬後，海洋女巫烏蘇拉便趁虛而入，即使愛麗兒被父親川頓國王告誡，烏蘇拉是個作惡多端的異類，仍然無法抗拒烏蘇拉讓她短暫變成人類的交易提議，在烏蘇拉能言善道的引誘下步入詭計陷阱。演技派天后瑪莉莎麥卡錫大展歌喉獻唱另一首原版動畫經典歌曲〈Poor Unfortunate Souls〉，不但外表充滿霸氣，歌聲也中氣十足，相當震撼人心！

烏蘇拉其實本為海底王國的核心成員、川頓國王的妹妹，卻因橫行霸道而被哥哥逐出家園，從此對川頓國王懷恨在心，在她隱居的黑暗洞穴中持續蟄伏，直到目睹愛麗兒愛上人類世界的亞力克王子，終於等到能夠報復的契機，她主動接近對於無法接近亞力克深感失落的愛麗兒，表面上完成愛麗兒變成人類的心願，私底下卻進行盤算已久篡位陰謀，令海底王國陷入被邪惡勢力掌控的危機。

最新幕後花絮揭曉令瑪莉莎麥卡錫搖身一變烏蘇拉的妝髮秘辛，以《魔戒三部曲：王者再臨》獲得奧斯卡且為導演勞勃馬歇爾老班底的妝髮設計師彼得索茲金，與以《黑豹2：瓦干達萬歲》入圍奧斯卡的髮型設計師卡蜜兒弗連德，聯手神還原動畫原版中的經典造型，索茲金闡述：「我們原本並沒非得忠於原版，不過與瑪莉莎的密切合作，讓我們找到一個折衷之道。」他們從1950到1960年代的酒店歌舞藝人獲得靈感，以一邊叼著菸、一手拿著酒的形象，塑造烏蘇拉既承襲原版又開創新意的完美造型；另外，他們也效仿高齡80歲時仍風韻猶存的最高齡名模卡門戴爾奧利菲斯，她一頭亮麗的白髮，正好與烏蘇拉髮根和臉上的薰衣草淡紫妝色完美映襯。

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