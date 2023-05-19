香港影帝周潤發（發哥）淡出演藝圈多年，最近總算推出新電影《別叫我賭神》，昨（18日）其妻陳薈蓮、港星袁詠儀及劇組好友等人替他慶祝68歲生日，讓周潤發開心不已，作勢親吻袁詠儀，此時網友發現陳薈蓮的表情很微妙，掀起熱烈討論。

袁詠儀18日晚間在微博上傳一段替周潤發慶生的影片，開頭先站在餐廳外故作神祕地說，今天要跟自己喜歡的人吃飯，要大家猜一猜是誰，說完又馬上要網友不用猜，她即將揭曉答案。推開門後，袁詠儀高喊：「登登登登！就是我的超級偶像周潤發先生」畫面中，周潤發夫婦和《別叫我賭神》劇組工作人員坐在景觀餐廳內吃飯，周潤發身穿白色貼身高領長袖T恤，身材精實無贅肉，看到袁詠儀在拍攝，笑臉盈盈地迎接，發嫂陳薈蓮也對著鏡頭比YA，可愛又有氣質。

接著，周潤發加入鏡頭，讚美：「靚靚，很靚的靚」，作勢親吻袁詠儀，袁詠儀露出尷尬的笑容，便把鏡頭朝周潤發夫婦拍，好奇問對方有什麼生日願望。周潤發表示，希望有很多人觀看他的新電影《別叫我賭神》，大力宣傳新作，袁詠儀也附和：「必須的！」

此時，眼尖的網友發現陳薈蓮的表情很微妙，不但沒有笑容，還微微皺眉，意外掀起討論，但也有網友呼籲大家不要過度猜測。