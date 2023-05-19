公視世界大展閉幕式（公視提供）

得獎導演陳芯宜分享VR作品的製作經驗（公視提供）

導演陳芯宜分享VR作品的製作經驗（公視提供）

由臺灣公共電視承辦的全球公共廣電媒體年度盛會「世界公視大展」（INPUT）昨晚於臺北圓滿落幕。回顧 INPUT 2023 參展作品豐富、探討主題多元，一連五日的跨國交流，壯大臺灣影視音與內容產業的規模。在「世界公視大展」閉幕式上，公視董事長胡元輝表示，「臺灣是安全的地方，我們堅守自由與民主的價值，希望未來國際友人再次來到臺灣。」

公視總經理徐秋華也提到，「過去一年公視為準備 INPUT 2023 投入大量資源和努力，使活動成功。五天內我們觀賞激勵人心的節目，進行激昂的思辯，收穫豐富！未來當創作者筋疲力盡、迷失時， 相信INPUT 2023帶來的回憶會給你力量，引領新起點。」

大會主席Judy Tam（余玉英）宣布，明年的INPUT 2024將由美國南卡羅來納州 ETV（South Carolina ETV）接棒籌辦 ，閉幕式上，由公視總經理徐秋華交接給ETV首席內容長Tabitha Safdi。

今年的INPUT 2023不僅播映多部引人深思的影視作品，會上主創團隊也分享創作歷程。來自加拿大魁北克電視臺的調查式紀錄片（Investigative documentary）《必須異鄉》（Essential），描述社會在許多層面倚賴移工，以及移工如何從事危險、不穩定的工作卻僅有少數拿到永久居留權，多數移工沒有脫離社會底層的機會。製作團隊在映後分享，「故事結局沒有呈現希望或是光亮，希望觀眾帶著這份悲傷，在現實生活中做點改變。」

另一部來自日本NHK 作品《虛擬陷阱》（Just a Child）以劇中劇結合紀錄片的方式呈現日本未成年人面對社群網路性虐待、性霸凌的處境。製作團隊分享作品靈感來自於導演就讀小學的兒子，他在線上遊戲中找到歸屬並認爲素未謀面的網友是「好朋友」而非陌生人。劇中劇的呈現也讓導演驚喜地發現年輕演員描繪的感受，與他作為成年人寫進劇本的情緒不同，年輕演員的真實聲音，也被整合到紀錄片中。

以色列 Kan11 電視台作品《魔鬼的自白》（The Devil’s Confession： The Lost Eichmann Tapes）則首度完整曝光納粹德國「 最終解決方案 」（Final Solution ）規畫者阿道夫．艾希曼（Adolf Eichmann ）受納粹記者威廉．薩森（William Sassen）訪問揭露罪行的錄音帶，導演 Yariv Mozer 現身分享錄音帶素材取得的曲折經歷並以「場景重現」的方式將歷史呈現給觀眾了解。這些錄音帶詳細描述了艾希曼在納粹大屠殺中的角色，但其下落一度不明。最近，在德國的檔案室中重見天日，這一發現對六十年前艾希曼審判的認知產生了重大影響。

INPUT 2023 特別單元「臺灣 AR／XR 沉浸式內容新創力」上，新媒體藝術家黃心健、《無法離開的人》導演陳芯宜、《紅尾巴》導演王登鈺、《窺見生命的奧妙》導演張文杰對談，分享沉浸式體驗的創作心法，與國際製作團隊交流經驗。導演陳芯宜分享，過往作品《留給未來的殘影》在富川奇幻影展呈現上，不只 VR 虛擬實境的氣氛營造，也找來編舞家周書毅在展場上親自演出，兩者結合，加上空間的風、空氣的燈光與濕度轉換，與現場工作人員向觀眾灑紙屑，「 沉浸式體驗是觀眾孤獨的旅程，創作者持續優化觀影過程，設計成完整的旅程，打開觀眾的感官」。

談及近期作品《無法離開的人》，陳芯宜表示， 20 年前就有這個想法，看著綠島人權園區的蠟像館蠟像停留在那裡，彷彿時間就此停止。製作過程中，大量參考 Youtube上觀眾的 VR 觀影體驗，構思自己的故事線「體感與電影的語言是完全不同的，是俯角或仰角，創作者必須尋找新的敘事語言。」

陳芯宜也透露創作 VR 作品時不限制題材，寫 VR 劇本也會直接以觀眾本位來思考呈現，目前持續與公共電視合作，籌劃下一部 VR 作品將改編作家吳明益《苦雨之地》。