17日凌晨蔡男終於把牆壁鑿出一個長60公分寬50公分、可供一個人鑽進鑽出的洞口，隨後他趁夜侵入銀樓二樓，將一樓的上百萬元金飾、百萬現金搜刮一空後逃逸。(黃敬文翻攝)

新北市蘆洲一間銀樓近日發生一起宛如電影情節的離奇竊盜案件，竊賊49歲蔡姓男子租下銀樓旁邊的空房後，花一周將牆壁挖穿在17日凌晨潛入行竊，捲走價值上百萬的金飾逃逸；警方獲報展開偵辦，今(19)日早上在三重一處旅館逮捕蔡男，其父也因涉及保管贓物遭逮，蔡男坦還言犯罪動機是來自電影《瞞天過海》，全案依加重竊盜罪法辦。

據了解，蔡男有竊盜前科，在台北市頻頻犯下入室竊盜案件，日前他經過這間位在蘆洲中山二路的銀樓時，發現隔壁的空屋正在招租，頓時想起知名電影《瞞天過海》，讓他萌生依樣畫葫蘆的念頭。

蔡男在一個月前找上空屋房東，謊稱要經營彩券行，先以1萬元訂金與對方說服先裝潢後再簽租約，隨後便在白天以電動工具鑿牆，不過「裝潢聲響」不但引起周邊商家的好奇，還鑿出一個小洞，銀樓老闆一度起疑登門質問蔡男「為何在我家鑿穿一個洞」，但蔡男皆以裝潢、要安裝保險箱為由蒙混過關。

17日凌晨蔡男終於把牆壁鑿出一個長60公分寬50公分、可供一個人鑽進鑽出的洞口，隨後他趁夜侵入銀樓二樓，將一樓的上百萬元金飾、百萬現金搜刮一空後逃逸，接著早上10時許銀樓老闆娘蔡女到場準備開店時，赫然發現店內被翻箱倒櫃，大量金飾以及現金都不翼而飛，趕緊向警方報警。

警方獲報後擴大調查，沿途調閱監視錄影器畫面追緝，鎖定蔡男涉嫌重大，然而他相當狡猾，不僅在新北、新竹以及基隆各地流竄，更多次轉搭計程車以及客運試圖製造斷點；蔡男犯後先到基隆暖暖的77歲老父家，將部分贓物交給他保管後，依序前往新竹、基隆、新北永和，最後到三重三和路二段附近一家旅館歇腳。

新北警方昨天先循線到基隆逮捕蔡男父親，並尋獲一部分贓物，接著在今日早上9時許在三重逮捕蔡男，並尋獲相關贓物，蔡男被捕時稱自己是因為電影《瞞天過海》獲得靈感，全案依加重竊盜罪法辦。