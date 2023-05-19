腸病毒為亞洲流行的傳染病，1998年台灣首次爆發嚴重感染，共405名併發重症、78名幼童不幸死亡，重症致死率達19.3%，其中引起神經系統嚴重併發症之主因為腸病毒71型。安特羅生技表示，腸病毒71型疫苗前後耗時13年，目前在越南的第三期試驗也即將完成收案，未來更將拓展東南亞國家及中國大陸嬰幼兒市場。

安特羅生技總經理張哲瑋表示，除了EV71腸病毒疫苗，安特羅觀察近年腸病毒經常性流行多為A 族克沙奇病毒所引起，手足口病也多為A 族克沙奇病毒及腸病毒71 型(EV71)造成，因此目前也積極尋求研究單位共同開發 EV71與克沙奇CA16二價疫苗、同時也正在研發腸病毒71型快篩，期盼未來可有更多利器幫助對抗腸病毒，給國內小兒更廣泛保護力。除此之外，也希望更完善安特羅疫苗產品線，因此目前也致力於新型日本腦炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗研發等，盼能提供更安全的公衛環境，布局台灣精準健康未來。

安特羅生技腸病毒71型疫苗由國光生技使用細胞培養技術平台生產，並利用生物反應器生產製造，具有品質一致性高、純度高且適合大規模商業量產等特性。安特羅生技總經理張哲瑋指出，目前已接受全台醫療院所預購；至於家長在意的接種針數問題，安特羅腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)需施打兩劑，且間隔天數28天，相較於其他嬰幼兒常規疫苗，針數不算多，家長也可彈性安排嬰幼兒預防接種時程。