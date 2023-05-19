俄軍宣稱擊中烏克蘭「愛國者3型」（PAC-3）防空系統

基輔周二雖然說，1晚攔截了6枚俄羅斯「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，但並未透露，是不是用了美製先進「愛國者3型」（PAC-3）防空系統。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，台灣官員正監視烏克蘭使用「愛國者3型」攔截俄羅斯高超音速飛彈的狀況。不過，分析家對它在攔截對岸的飛彈上是否管用，卻有不同的看法。但據路透報導，美軍上周證實，烏克蘭曾用「愛國者3型」擊落「匕首」。然而，俄羅斯卻駁斥了烏克蘭的說法。

據五角大廈說，解放軍面向台灣，至少部署了1,200枚短程彈道飛彈。而中方官媒央視2021年報導，這些飛彈包括東風-11、東風-15、東風-16和東風-17。

而中國軍事專家宋忠平對烏克蘭的說法表示懷疑，並指出「匕首」其實還不能真正算是高超音速飛彈。「嚴格來說，空射『匕首』還不能說是高超音速飛彈，」他指出，「因為它要是從像米格（MiG）-31等戰機上發射，速度就會下降，比較像是彈道飛彈。」

此外，因事涉敏感而要求匿名的解放軍消息人士說，烏克蘭至少發射了36枚PAC-3飛彈，只為了攔截2枚「匕首」，並說如果台灣要加以部署，那系統幾乎不能算是符合成本效益的對策。這位消息人士並質疑，命中率這麼低，那台灣得向美國買多少「愛國者」飛彈？