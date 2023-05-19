高雄中油林園廠傳出丙烯外洩事件，且是從2月底就開始洩漏，高市府環保局獲報後，立即派員入廠稽查，發現該廠輕油裂解製程丙烯精餾塔換熱器破損，導致丙烯進入換熱冷卻水，確實有洩漏情形，將依空氣汙染防制法處以198萬元罰鍰，並命該廠製程5月底前停車完成改善。

高市府環保局指出，該廠輕油裂解製程流程以重石油腦作為原料，經裂解、初餾及汽提產出乙烯、丙烯及其他石油化合物。經比對丙烯轉化率，發現今年丙烯純化過程效率較低，廠方人員說明原因可能為丙烯精餾塔換熱器破損洩漏，以致效率降低，有部分丙烯進入冷卻水的情形。

環保局說明，依據「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」第13條規定，石化製程原物料或產品輸送管線不得破損，該廠換熱器破損洩漏丙烯至冷卻水，已違反相關規定，將依空氣汙染防制法第23條及第62條處分，合計裁罰198萬元罰鍰，並令其於5月22日前停車改善，環保局將於該廠改善完成後進場稽查確認。

環保局強調，調閱工業區空氣品質監測站及該廠廢水處理設施數據，並未發現明顯異常的情形。將持續透過空品測站、微型感測器、連續自動監測設施及智慧辨識判煙監視器等，監測林園工業區及中油林園廠周邊空氣品質，並派員24小時駐守，以便第一時間至現場查核狀況，後續也將持續追蹤中油林園廠改善進度，確認完成檢修，杜絕洩漏情事。