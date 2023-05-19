豪雨導致中雅安居基地周邊排水系統及砂包圍阻失效，大量雨水挾帶著泥水冲入後面延平路一段235巷住家。（陳治雄提供／王惠慧新竹傳真）

豪雨導致中雅安居基地周邊排水系統及砂包圍阻失效，大量雨水挾帶著泥水冲入後面延平路一段235巷住家。（陳治雄提供／王惠慧新竹傳真）

豪雨導致中雅安居基地周邊排水系統及砂包圍阻失效，大量雨水挾帶著泥水冲入後面延平路一段235巷住家。（陳治雄提供／王惠慧新竹傳真）

市議員陳治雄接獲消息趕赴現場了解。（陳治雄提供／王惠慧新竹傳真）

市議員陳治雄接獲消息趕赴現場了解。（陳治雄提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市昨夜降下大雨，導致今晨多處嚴重積淹水，由國家住都中心主辦的中雅安居社會住宅工地因尚未施作駁坎，擋不住大豪雨侵襲，致大量雨水挾帶著泥水冲入後面延平路一段235巷的住家，嚇壞熟睡中的居民，其中6戶受災較為嚴重。

市議員陳治雄接獲消息趕赴現場了解，他說，中雅安居施工現場，因防護措施不足，尚未施作駁嵌，所挖掘的防洪池，根本不足以應付這場暴雨，致大量雨水挾帶著泥水冲入後面延平路一段235巷的住家，嚇壞熟睡中的居民，6戶受災較為嚴重。

魏姓住戶也向陳治雄表示，半夜3點左右，他們本就被雷電和爆雨嚇著，在發現大量泥水自門後冲進屋內，更是不敢再睡，忙著防堵、清理，嚴重的1戶淹到70公分左右。

陳治雄說，中雅安居承包商雙喜營造，一早由溫經理率領工人到現場善後，並協助住戶清理家園，他承諾，對住戶造成的損害，公司一定會負起責任，同時立即加強工地的安全措施。

對此，國家住都中心指出，中雅安居正施作擋土工項預壘樁，為避免工區泥沙外溢影響周邊，以砂包圍堵防止，但今晨受豪雨影響，雨水沖刷基地土壤，導致基地周邊排水系統及砂包圍阻失效，泥沙漫淹鄰房造成住戶財產損失，國家住都中心深表歉意。

國家住都中心也指出，今已派專人清理鄰房環境，避免災情影響民眾正常生活，相關財產損失皆以照片錄案，統包廠商承諾全部賠償。

國家住都中心也已要求統包廠商加強現場防汛作為，將以帆布覆蓋保護邊坡，並增設導溝、砂包與抽水機進行基地導排水作業，定期派員巡查基地周邊排水設施順暢，避免基地泥沙漫淹鄰房造成二次災害。