針對偏遠地區因轄區人口少，員警數少，進行警力整併，高雄就有5個派出所與他所合併辦公，高市警局表示，由於因應轄區特性和符合服勤時數限制，因此才會採「聯合服勤」方式實施，才有更多人力安排聯合勤務。而提到人力，就怕「所長荒」再現，市警局也於近期已於4月招考，市警局說，目前尚有警務員7人候用，因此目前無此問題。

高雄市警察局現在一共有134間派出所，其中，左營分局四海派出所於去年7月併左營所辦公，湖內分局蛙潭派出所併田寮所辦公、湖內分局古亭派出併崇德所辦公、旗山分局茄興派出所併杉林所辦公、旗山分局里關派出所併甲仙所辦公；另外，六龜分局建山派出所、復興派出所、寶來檢查所、民治派出所及民權派出所5個派出所裁撤。

由於湖內、旗山、六龜分局部分偏遠小所，員警約僅3至5名，因此容易有超過服勤時數問題，人事室表示，經考量警力多寡、地區特性、治安狀況及符合勤務規定，已先後採「聯合服勤」方式實施。以利安排其他聯合勤務，也是保障員警安全。

但前年及去年曾傳出的高雄「所長荒」，今年就怕會出現同樣問題，高市警局也於近期已於4月招考，目前尚有警務員7人候用未派，而巡官所長的部分，由分局自行遴派，因此今年無此人力短缺問題。