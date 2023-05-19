債券黃金時代來臨！PIMCO集團首席投資長艾達信Dan Ivascyn19日來台時指出，近期美國區域銀行爆雷，美國經濟步入淺型衰退難免，但全球性金融危機不會重演，現在是布局債券的黃金時機，因為現在具有較高的收益且與股票連動性降低，他最看好「美國核心債、機構MBS、AAA等級證券化資產」，私募信貸也相當看好，目前債券收益率達4、5％即使未來經濟下滑，但現在布局就可鎖利。

艾達信指出，美國現在的利率已可以暫停壓制通膨，所以預料聯準會將暫停升息，但未來若通膨再起，還是會再重啟升息。PIMCO內部預估美國通膨今年會降到3.25％的水準，但即使降到3至3.5％還是高於央行目標水準，加上現在各國政府債檯高築沒有能力在經濟衰退時出手相助經濟活動，所以預估未來全球經濟會走下坡，而美經濟會呈現「淺型」衰退，所以要做好投資組合準備，以防經濟衰退比預期嚴重。

為何現在是債券黃金投資時機？艾達信指出三大原因，一是，固定收益資產提供有吸引力的殖利率，二是與股票相關性轉為負值，具有分散配置的優勢，未來若降息還有資本利得機會。三是現在債券收益高，在經濟衰退前提早進場買債券可以先鎖住未來收益。

艾達信指出，現階段美國核心債至少4.3％、機構MBS至少4.4％、AAA等級證券化資產至少5.3％，收益率都相當具吸引力。他尤其看好機構不動產抵押貸款證券（MBS），這類債券品質高、流動性高、殖利率有吸引力，且部分還有美國政府擔保，利差已來到金融海嘯以來的最高水準。另外，一些另類資產、公司債、私募信貸市場也看好，當價格有波動時，就要找機會進場。

艾達信指出，去年股債大跌，投資人把錢放現金，現在是時候回到債券，因為殖利率有吸引力，且若預期未來經濟會衰退，布局債券可先鎖利。回顧歷史，起始殖利率與預估未來五年的報酬率有高達94％的相關性，而現在當期收益率達4.4％。

對美元走勢，艾達信指出，美元過去幾年強勁，所以未來五至十年，美元以外的資產有龐大的投資機會，但由於美元還是各國外匯儲備主要貨幣、有基本需求，所以還是看好，美元以外的新興市場、亞洲貨幣都有投資機會。

新興市場債今年表現好，PIMCO偏好強勢貨幣還是本地貨幣？艾達信指出，目前新興市場貨幣確實浮現吸引力，因為新興國家比聯準會早一步升息，股債都有吸引力，但他提醒，未來聯準會若進一步升息，屆時新興市場就會有波動，但「升息」並不是PIMCO基本預測，只是要提醒不排除這個機會。