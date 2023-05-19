卡爾文小子（左起）、卡拉姆小子飾演兄弟，《舞力對決：地表撐霸》劇照。（甲上娛樂提供）

卡拉姆小子（前排中）和B-Girl吉露（前排左）都是世界冠軍《舞力對決：地表撐霸》劇照。（甲上娛樂提供）

卡拉姆小子（圖中）飾演班吉，《舞力對決：地表撐霸》劇照。（甲上娛樂提供）

《舞力對決》回來了！最新街舞電影《舞力對決：地表撐霸》由全球熱賣的英國舞蹈夯片《3D舞力對決》雙導演攜原班團隊重磅回歸，舞風聚焦明年首度登上2024巴黎奧運舞台的Breaking（霹靂舞），演員陣容更是集結來自各國的世界冠軍好手，包括明年預計代表英國參戰奧運的大英甄試賽冠軍卡拉姆小子、榮獲英國影藝學院獎的「百變」街舞團體成員卡爾文小子和德國B-Girl冠軍吉露等國家代表級卡司，燃爆腎上腺素的頂尖對決，將在6月21日暑假檔開炸，帶給台灣觀眾熱血沸騰的視聽覺震撼！

四年一度的奧運將於明年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，Breaking成為2024巴黎奧運新項目，備受矚目，屆時將有全球頂尖的16名B-Boy和16名B-Girl以單人淘汰賽的方式對戰，而《舞力對決：地表撐霸》的選角網羅各地實力堅強的街舞冠軍比拚，今天釋出的預告中，兩位男主角班吉（卡拉姆小子飾）和特雷（卡爾文小子飾）用尬舞來解決紛爭，特雷轉翻全場帥爆屌打班吉，後來兩人參加倫敦世界奧運錦標賽，與其他選手展開激烈角逐，濃厚火藥味猶如奧運前哨戰般精采！

《3D舞力對決》雙導演丹妮亞帕斯昆尼、麥斯吉華看準這波奧運熱潮，距離2024巴黎奧運備戰倒數400天，重磅推出這部史詩級街舞電影鉅作，丹妮亞帕斯昆尼說：「這部電影會讓觀眾看到令人驚奇的盛大舞蹈場面，動感節奏帶動熱血氣氛，絕對是大銀幕上前所未見！」

《3D舞力對決》系列在全球總票房開出破億台幣亮眼佳績，擅長拍攝舞蹈商業片的雙導演丹妮亞帕斯昆尼和麥斯吉華，這次帶領製作團隊原班人馬回歸，片中除了有酷炫超high的街舞特技，更講述一對失和兄弟因共同熱愛的Breaking而化解誤會、重拾往日情誼的故事，讓全片增添暖心勵志的正能量。攝影指導史蒂芬亞普說：「當中的人性元素令我著迷，看著這對失和的兄弟透過Breaking獲得慰藉，經由這項運動找到內心的平靜，令我感到振奮。」