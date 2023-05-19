國軍英雄館屹立不搖許多年，一名網友表示，各縣市都有國軍英雄館，到底是誰可以入住？也很好奇住起來如何，引起網友熱烈討論，不少人大讚CP值很高，因為住宿價格便宜，位置也很方便。而且一般民眾也能住，只是沒有打折優惠而已。

一名網友昨天在PTT上分享，全台各縣市幾乎都有「國軍英雄館」，但是好像只允許國軍及其眷屬可以申請入住，不知道有沒有人住過呢？評價如何？聽住過的人都說早餐還算不錯。

貼文引起網友討論，不少人開玩笑說，不用羨慕！只要簽下去就可以住了。不過，也有網友指出，其實一般人也可以去住國軍英雄館，只是住宿價格沒有國軍的優惠而已。「平民可以訂，只是阿兵哥有優惠」、「一般民眾也能入住啊」、「一般人也可住，只是如果同行者有人軍職就可以打折」、「平民也能訂房，沒打折而已」

許多網友分享入住的體驗心得，「住過台北的很好，還有廚房」、「住過高雄的，跟一般旅館差不多」、「住過一次覺得CP值很高」、「念大學時有住過台北的，便宜地點方便」、「簡單的旅舍像醫院簡便 ，看起來蠻清爽的」。另有一位網友分享偷吃步說， 可以找中華電信的員工代訂，記得花博時住板橋的國軍英雄館，平均分下來每人每晚才500元。