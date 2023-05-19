淡海新市鎮是新北市人口移入最多的地方之一，新北市議員陳偉杰指出，其中崁頂里全里、北投里、大庄里及沙崙里4個里人口數已超過5萬3千人以上，人口增加衍生出交通與治安問題，但卻只有152支監視器，認為配置比例不合理，警察局長廖訓誠回應，今年評估會再增設監視器。

陳偉杰今在議會質詢時表示，淡海新市鎮涵蓋面積包括崁頂里全里、北投里、大庄里及沙崙里部份，這4個里人口數已超過5萬3千人以上，且為淡水區行政中心所在處。但是根據警察局提供的資料，按照比例每一千人應配置6個監視鏡頭，因此淡海新市鎮這四個里應有317個鏡頭，而目前總數卻只有152個，平均每一千人僅達2.87個，連應有的一半都達不到。

陳偉杰指出，淡海新市鎮無法擴增監錄系統，是因為沒有「公共管線下地化」來取得網路與電源，所以在監錄系統設置上遇到瓶頸。但是淡海新市鎮是由營建署來主導，無法像林口新市鎮，是由新北市政府主導，可依「新北市實施平均地權基金收支保管及運用辦法」來運用施作網電下地化工程。

陳偉杰要求警察局在淡海新市鎮的監錄系統上進行詳盡規畫，並要城鄉局協助淡海新市鎮向中央爭取經費，來進行網電下地工程的施作，評估僅需2010萬元，以解決當地治安和交通問題，切勿讓淡海新市鎮成為治安的死角。

新北市警察局補充，有關淡海新市鎮監視器部分已評估需再增設15處26具，其除將持續與交通局積極協調，是否可整合淡海新市鎮YouBike工程與監視器網電下地工程，其餘無法整合或經費不足部分，將協同市府相關單位積極向營建署爭取提撥經費。