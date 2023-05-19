台北表演藝術中心歷經10年才啟用，由於工期延宕，經調解程序後北市府將要付2億3690萬監造服務費，台北市議會教育委員會19日審議追加減預算時，被議員發現北市已先付一筆262萬款項，議員吳世正質疑，未審議先付款，不尊重議會及民意；議員簡舒培建議，先做專案報告再來審此案，釐清責任歸屬。

北市議員王孝維表示，這筆預算經七次委員會，最後一次在去年12月23日，會議後就通過給付2億3000多萬，參與最高層級僅到科室的祕書長，看不到副市長或局長參與，應該說明七次會議內容，不是讓這些委員去背黑鍋。

吳世正則說，任何支出都要經過議會，但這次在審追加減預算之前已簽約，甚至已先付262萬，不尊重議會及民意，高層不願意背鍋，要給議員背，他也強調，只找一間律師事務所評估價格有問題，過程疑點多，且要先簽約也可，但應附加照議會決議金額來核定，保留議會審議的法定權利。

簡舒培指出，應要先做專案報告再來審此案，比如歷經七次調解的過程、倒閉前有無要求延長工期等，要從案子發包，理成營造開始動工時，提供過程全部資料，讓大家理解案件始末，確認責任歸屬。

北市議員洪婉臻表示，局長沒對此案做專案報告，上次市長在追加減預算也只是唸過去，雖然理解是柯市府留下，仍是不負責任的態度，且內文提到，調解不成立的風險，會花費更多財力、人力，很像情緒勒索，憑什麼要議員擔2億多費用。

黃瀞瑩建議，文化局應備妥七次調解會議、晨會紀錄、法務專業分析等資料，一併附在專案包告裡；曾獻瑩則說，文化局要把來龍去脈說清楚，並確認先付錢這程序是否有瑕疵。

針對不少議員質疑程序，北市文化局長蔡詩萍說明，去年府方函送調解成立書，建議給付2億3690萬，當時已先付第一筆262萬款項。法務局長連堂凱則說，去年12月15日調解成立，調解成立書於12月21日出爐，但內容並沒有附帶條件，只說明兩筆款項要在今年底給付。最後，教育委員會決議，6月初排定專案報後再來審議此追加減案，並會找捷運局跟工務局與會。