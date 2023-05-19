這可能讓他們更加確信直到今年底和明年初，利率都應該維持在頂峰，儘管經濟學家、包括美國央行內部專家在內，都越來越相信美國經濟可能在未來幾個月陷入衰退。

MacroPolicy Perspectives LLC總裁、前聯準會經濟學家Julia Coronado表示，他們將不得不上修今年的國內生產毛額（GDP）預測並降低失業率預測，這肯定會強化利率將在更長時間走高的政策立場，美國央行不會很快轉向並調降利率。

美國穩健的就業增長持續超出預期、汽車銷售創下近兩年來新高、3月新屋銷售創下一年新高，而製造業則顯現回穩跡象，種種數據讓聯準會決策官員有充分的理由對已經持續3年的經濟擴張抱持更加樂觀的看法。

美國勞工部周四最新公布數據再度印證就業市場仍然緊俏，上周（截至5月13日）初領失業給付人數周減2.2萬人，為24.2萬人，少於市場預期的降至25.1萬人。上周初領失業金人數4周均值周減1000人，為24.425萬人。截至5月6日止當周，美國續領失業金人數周減8000人，為179.9萬人，少於市場預期的182萬人。

Santander US Capital Markets首席美國經濟學家Stephen Stanley表示，這可能促使聯邦公開市場委員（FOMC）將其2023年GDP成長預測從0.4%上修至1%左右，並將今年底的失業率預期從 4.5%下修至4%左右。

這些數據仍將反映美國經濟將在今年下半年大幅放緩，但並不是聯準會主席鮑爾一直以來所認為的經濟將陷入衰退。

Stanley表示，如果沒有出現「真正嚴重的衰退」，FOMC在3月所公布的失業率預測（比4月份的失業率高出1.1個百分點）似乎是不可能發生的事，「他們對2023年的預測以及他們全部的預測都過於悲觀」。

根據3月會議發布的經濟預測和利率點陣圖，FOMC決策官員認為利率將在升至5.1%（中值）到頂，也就是今年只會再升息一次。2023年GDP成長預測從0.5%下修至0.4%，失業率預測從去年12月預估的4.6%下修至4.5%。

根據亞特蘭大聯準銀行的GDP追蹤工具，美國第一季平均成長率為 1.1%，第二季以來為成長2.9%，優於高盛經濟學家推算的成長2%。

彭博社的美國驚奇指數（US surprise index）本月升至2022年3月以來新高。該指數用於顯示經濟數據是超出還是落後華爾街普遍預期。

為了抑制過熱的通膨，聯準會在5月初做出連續第10次的升息決議，目前其基準放款利率來到介於5%～5.25%，創下自2007年8月以來的16年新高。雖然聯準會在5月初的會議聲明中暗示6月可能暫停升息，主席鮑爾在會後也做出類似的暗示，但他也強調這尚未成為定局，利率決議仍取決於後續發布的數據。此外，鮑爾也重申今年不會降息，以及通膨仍然過高，現在就說升息周期已經結束為時過早。

近來聯準會官員頻頻發出偏向鷹派的訊息，達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）和聯準會理事傑佛森（Philip Jefferson）周四表示，美國經濟走軟似乎沒有快到足以讓央行暫停升息周期。利率期貨數據顯示，操盤手預期聯準會6月再度升息的可能性急升至約40%。

美國過熱的就業市場一直是聯準會關注的焦點。儘管美國4月消費者物價指數（CPI）年增率從3月份的5%放緩至4.9%，創下2021年4月以來新低，但根據亞特蘭大聯準銀行的薪資增長追蹤工具，美國人的薪資中位數上揚6.1%。

穆迪（Moody's Analytics）經濟學家Matt Colyar表示，強勁的就業市場可能促使聯準會在6月採取「鷹式暫停」的做法，即聯準會在6月會議不會升息，但會暗示未來可能升息。