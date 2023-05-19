周五日經225指數收盤漲234.42點或0.77%，為30808.35點，為連7漲，盤中一度飆至30924.57點。

東證一部指數一路攀升至2171.37點，收盤升3.84點或0.18%，為2161.69點。

推動日本股市上漲的因素包括整體來說非常強勁的企業財報季，以及日圓走軟(市場認為日本央行將繼續延長刺激措施)，同時日本經濟正開始顯示出後疫情時期的消費復甦跡象。

巴菲特加大投資力度，以及東京證交所推動改善企業治理的措施，都推動了外國投資人的購買行為。

最後關於美國國會得以達成債務上限，避開違約的樂觀情緒，鼓舞了市場情緒，讓日經指數衝向近33年、泡沫時期以來的歷史新高。

在東京證券交易所的33個類股中，精密機械股領漲1.43%，其次是服務業股1.35%，和機械股漲1.08%。

優衣庫母公司迅銷(Fast Retailing)是推進日經指數上漲最大的功臣，上漲2.19%，貢獻了日經74點。

辦公裝置公司理光(Ricoh)的漲幅最大，升7.69%；此前有消息指稱，該公司正考慮與東芝的一家子公司聯手開發和生產影印機和印表機。

晶片股開盤強勁反彈，但隨後回吐漲幅，甚至大幅下挫。愛得萬測試(Advantest)最初大漲3.35%，但收盤下跌2.86%，為日經指數表現最差的股票。

在日經指數當中，金融股跌最多，下跌1.56%；但是該類股在周四觸及近兩個月新高。