南投驚傳鐘姓菜農槍擊2人後輕生，釀3死慘案，南投地檢檢察官今天上午到台中生命禮儀管理處以儀器檢測彈痕，並相驗、解剖。與鐘合作的顏姓菜商表示，「真誇張！」鐘下午回電：「菜種得很好」，不久再來電說：「殺了2人」，還交代處理後事，懷疑凶案發生此關鍵1小時；家屬質疑是否有共犯、槍枝來源，單純務農為何惹出命案。

南投驚傳菜農3死慘案，檢察官到台中生命禮儀管理處相驗、解剖，嫌犯鐘姓菜農家屬及合作菜商也到場。（陳淑芬攝）

據了解，71歲鐘男綽號「鬍鬚ㄟ」，在當地種蔬菜已30多年，近年與顏姓菜商契約合作，顏出資、由鐘在南投縣仁愛鄉力行村望洋部落承租2甲5分農地種蔬菜，鐘另將部分農地轉租給2名年齡各79、62歲的林姓老農，因鐘打算在6月租約到期收回土地，雙方發生衝突不快，鐘17日持改造霰彈槍射擊殺死2人後，再持槍自戕身亡。

「真的很誇張！」顏姓菜商感嘆說，他當天下午打2通電話，因鐘去菜園施肥都沒接，他下午5時02分回電說：「菜都很好，不用擔心」。沒想到，6點22分再打來說：「殺了2個人，很抱歉！以後沒辦法幫忙種菜了」，並請求處理後事；顏鼓勵出面自首，但鐘死意甚堅。

南投驚傳菜農3死慘案，檢察官到台中生命禮儀管理處相驗、解剖，被害人家屬質疑在深山種菜竟惹殺機。（陳淑芬攝）

至於為何租地糾紛惹出命案？顏與2名被害人家屬妻兒都說不清楚，家屬悲慟也不願面對媒體。據了解，3名菜農長年在山區種植蔬菜，家屬對人在深山種菜竟惹來殺機很不解，並質疑鐘男一人殺害兩人，是否有其他共犯，且為何有火力強大的霰彈槍？

據了解，鐘持用由獵槍改造的散彈槍枝，平常用於驅離野生動物破壞菜園，並非計畫購槍殺人，然而鐘並非原住民，無法登記狩獵用獵槍，非法持有改造霰彈槍。

位於台中生命禮儀管理處的法務部法醫研究所中區法醫影像中心有電腦斷層掃描儀CT設備，檢察官經家屬同意，19日在台中生命禮儀管理處進行相驗、解剖，並以影像設備檢測彈痕，釐清案情。

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