《化劫》黃冠智所飾演的阿呆擁有不凡天命，左手被賦予神力，由於難以控制鬼手，時常用符來保身。（台北双喜電影提供）

《化劫》黃冠智飾演萬應宮宮廟少年阿呆。（台北双喜電影提供）

黃冠智（右起）、劉子銓、雷嘉汭，三人飾演「打怪三人組」，《化劫》劇照。（台北双喜電影提供）

「感謝上仙保祐，我們家的劫難可以順利化解了」電影《化劫》改編自華文靈異天后笭菁經典的禁忌系列，概念預告跟正式海報都引發粉絲熱烈討論，今天正式預告出爐，充滿神秘的宗教民俗跟符咒等元素，劇情講述曾莞婷飾演的王舒雅為了救回早夭的女兒亂拜陰廟，導致可怕的後果，雷嘉汭扮演的姪女－王羽凡一心想要把姑姑救回來，與黃冠智跟劉子銓聯手成為青春的「打怪三人組」。

「金鐘獎迷你劇集／電視電影最佳男配角」黃冠智詮釋的主角「阿呆」，從小在萬應宮長大，擁有不凡天命，左手被賦予神力，因為力量過於強大，並非他所能承受，時常要用符水來保身，但為了心儀的王羽凡，總是不顧一切冒險使用左手的力量。喜歡〈靈異教師神眉〉的黃冠智，對於有機會像神眉一樣擁有「鬼手」感到非常興奮，每次拍戲都花了一小時做特化，還練習用左手吃飯：「很期待最後的特效，希望自己像火拳艾斯一樣，帶有中二的帥」。

2022台北電影節「非常新人」雷嘉汭，繼《76號恐怖書店之恐懼罐頭-捉迷藏》、《哭悲》再一恐怖作品，堪稱台灣最甜美的「鬼后」，在《化劫》跟黃冠智有許多粉紅泡泡跟出生入死，「王羽凡」這個角色具有靈異體質，怕傷害到周遭的人，因此跟「阿呆」一直保持著距離，彼此都想愛又不敢愛。

跟恐怖題材很有緣份的兩個人，這次拍攝《化劫》也遇到許多不可思議的事件，黃冠智因為家裡的宗教關係，對於鬼神非常尊敬，拍戲的時候也戰戰兢兢，但在道館拍攝法會場景的時候，許多人身體不適感到頭暈，宗教指導許白龍臥雲特別為他戴上一串佛珠保身，黃冠智驚恐說道：「沒想到我才剛走進片場，門一關上佛珠立刻斷掉，而且還不是斷在打結處，嚇到我趕快去找龍哥幫忙拿法鞭處理，拜魁爺，鞭子打在地板上超響亮，代表越不乾淨。」

雷嘉汭也分享自己參與《化劫》時遇到的詭異狀況：「我當時住在媽媽朋友的家，由於阿姨有小孩，因此我回到住處都會降低音量，有一天拍戲到凌晨兩點，我回去後早早就休息了，但隔天卻接到媽媽責備的訊息，她要我半夜不要一直講電話，因為阿姨被我的聲音吵醒。我覺得很毛，還打開通訊紀錄跟媽媽證明自己根本沒有打給任何人。」為了不造成阿姨的困擾，她趕緊火速搬家，並且去廟裡收驚。談到是否會拜拜求事，雷嘉汭笑稱：「就像電影裡說的，求了是要還的，我會怕。」《化劫》6月21日全台上映。

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