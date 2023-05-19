網紅小珍奶原是年薪百萬的科技業主管，擁有甜美臉蛋及傲人火辣身材，被封為「科技業女神」，不過卻放棄百萬年薪工作，踏上社群經營之路，今年更加入中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」，近來在instagram曬出應援的花絮，只見她做出彎腰動作，傲人長輩直接出來見客，讓網友看的鼻血直流。

小珍奶在Instagram上傳一則影片，只見她跳著味全龍的應援曲《安打歌》，雖然刻意將動作放慢，但傲人上圍隨著節奏上下震動，讓網友們看得目不轉睛，隨著味全龍本周末將移往後山花蓮，與統一獅進行三連戰，她也發文向球迷喊話：「咱們今天桃園戰完，就要跟著珍奶列車前進後山花蓮啦，三天都在不見不散，小珍奶點點名，不能來的自己留言請假唷」，希望球迷能踴躍進場加油。

小珍奶也在此篇PO文附上多張應援的花絮照，只見她對著鏡頭擺出甜美笑容，並擺出多種可愛姿勢，不過最吸引網友目光，莫過於一張彎下腰的照片，只見傲人渾圓弧線露出半截見客，還擠出一條深邃事業線，火辣身材全被看光。

對此，網友紛紛留言：「第三張不錯，彎的真好」、「漂亮女神，哇嗚真美」、「希望明天能遇到你，我會到」、「 我允許妳每天洗版，只限定妳喔」、「為什麼我看了快半小時」、「我只看到幸福的時刻」、「珍奶的應援影片不管幾分鐘一定會看完 」、「小珍奶害我整晚都沒睡」。