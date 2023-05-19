國民黨主席朱立倫17日在中常會宣布，將徵召新北市長侯友宜出馬角逐2024總統大位。資深媒體人黃光芹18日在節目《新聞面對面》中表示，朱在宣布前的夜會中表達的意思，讓鴻海創辦人郭台銘霧煞煞，讓郭直到16日還相信自己會被被提名。但此言遭同台另位資深媒體人陳敏鳳酸，「把郭台銘描述跟一個小白兔一樣，這對郭台銘到底是好還是不好？」

黃光芹指出，針對5/17宣布徵召人選，郭台銘這邊的認知不太一樣，最早了解到是5/20後會做兩次滾動式民調，最晚不會超過5/18，5/15夜會是從當天6點一直談了4小時，郭台銘走出會場的時候是晚上10點10分，而侯友宜8點進去，3個人有碰到面。黃還強調，郭出來的時候還認為國民黨5月17日會提名自己，因為當天朱立倫並沒有提說，徵召程序還要去徵詢縣市長跟立委。

黃光芹還稱，朱立倫跟郭台銘講說，「為什麼要初選，為什麼不徵召，因為侯不能說 i do，主動出來選，且郭台銘也不是國民黨的，中常會授權我這個黨主席可以自行裁決。」黃光芹指稱，自己有再三確認，朱立倫有說自身可以乾綱獨斷，且在夜會過程中，朱立倫提到民調不是唯一，同時又拿十幾份民調給郭台銘看，郭就看得霧煞煞，也不知道國民黨提名標準是如何，且其當下看的坊間民調，還有超車的、或有在正負誤差內的，因此甚至到了5/16，還有郭身邊人士透露，郭還認為自己有被提名可能性。

但陳敏鳳馬上質疑，郭身為一個大老闆，在徵召過程中卻沒有提出任何異議，如果原本說5/20做民調，那5/17要決定人選，為什麼不打電話問呢？沒看報紙嗎？「把郭台銘描述跟一個小白兔一樣，對於郭台銘到底是好還是不好？除非是郭昨天冷靜恭喜完侯友宜，準備要翻臉了」。陳還提到，郭台銘如果有異議，就應該把會談過程全部公布，中間如果有問題，就要出來說有問題，

陳敏鳳認為，「5/5民調做到5/13，5/17才公布徵召人選，那要做到5/15都可以，這是郭台銘應該自己要去喬的事情，你團隊沒告訴你？」陳敏鳳甚至質疑郭找人放話，引起黃怒嗆，幹麻講那麼難聽。