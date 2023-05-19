基隆市議會於19日舉行市政總質詢，市議員陳冠羽指出「協和發電廠更新」（下稱四接）將於下周25日進行環評，若通過恐將會影響基隆未來百年發展，市府應行文相關單位表達立場，並要求市長謝國樑應出席表態。對此謝國樑回應，由於該時段也是總質詢時間，若議會同意他當然樂意出席，但若無法，他預計請副市長代為出席，一定會充分表達市府立場。

市議員陳冠羽指出，有關四接的填海造陸部分，會造成包含環境、港務影響的嚴重後果，相信市府及相關局處已經有所了解，對於將造成的這些問題，陳希望謝國樑能明確表態。

謝國樑回應，他身為市長對於四接有兩個主要疑慮，第一是港務發展，因為LNG船出入基隆港時，勢必將影響到港務作業，也會衝擊相關營收；第二是安全的考量，兩岸目前關係是比以前緊張的，也有可能成為主要軍事目標，而天然氣儲氣槽距離基隆港和市區是很近的，無論是戰爭或意外，對於基隆市中心影響都會非常大，因此對於目前的四接東移方案，相對於前市府來說，他是比較保留的。

陳冠羽要求，希望市府可以在下周環評會議召開之前，行文給相關機關，表達對於四接方案的疑慮和明確的立場，以此「覆蓋」掉先前林右昌市府對於四接的「原則同意」公文，這樣環評會才有可能做出調整，環評委員也才有可能退回上一個程序重新評估。謝回應，就他認為有疑慮的上述兩個問題，他很樂意表達這個一貫的立場給環評委員。

陳冠羽再詢問謝，是否可以親自出席環評會議表達市府立場？因為先前林市府派員參加都是「默認」的態度，無法有效傳達市府立場給環評委員。

對此謝回應，他本人參加當然沒問題，他也很樂意表達市府立場，但是當天該時段仍是議會總質詢的時間，出於職責他原則必須要接受備詢，因此如果議會同意讓他出席環評，他會出席，但如果無法，他預計會指派副市長代為出席，一定會充分表達市府意見。