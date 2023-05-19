統一入學測驗成績出爐！明道中學技術高中部70位學生取得60級分以上的亮眼成績，其中1人更達71級分，明道中學指出，此次各群科表現亮眼，其中餐旅群專業科目二有15人滿級分，占全國4分之一、設計群專業科目二平均分數達全國前標。

統測71級分、餐飲科同學黃郁傑的第一志願是國立高雄餐旅大學的航運系，他表示，他在國中時打下相當不錯的基礎，因此專注在專業科目的準備，建議餐飲科同學的英文尤其重要，學校提供的「統測必讀單字」要背熟；商業經營科學生林佩禹則以69級分甄選申請普通大學而非科大，她認為技高部學習的專業基礎可以幫助她在大學學習中更快脫穎而出，平時也養成超前準備的好習慣。

廣告設計學生林可涵此次統測獲65級分，她建議，課堂上有問題的部分可以先和同學討論、研究，真的不懂再詢問老師，並將不熟的內容抄下來整理成一本筆記本，考前重複看自己整理的資料並做題庫掌握基本題；另名廣設科學生賴佳宜雖已藉繁星計畫申請錄取國立台灣科技大學設計系商業設計組，這次仍挑戰統測，取得62級分。她分享，因為自己常會因大考而表現失常，從高一就開始把握每一個科目，善用課後零碎時間預習、複習，鼓勵學弟妹學習要有決心和恆心。

明道中學校長汪大久表示，透過同學們分享，得知每個人都有自己的學習規畫，在中學階段養成自律、自主學習的好習慣，無論對未來繼續升學或進入職場都是很重要的助力；學校多年來重視技職教育，也累積不少傑出校友，同學們多元的選擇自己理想的道路前進，「普高、技高都一樣優秀」。