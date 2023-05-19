九崴電力南科天然氣發電廠計畫及新營、柳營儲能場選址，引發數十位自救會民眾前往台南市議會表達反對，20多位不分黨派議員也出席力挺。（洪榮志攝）

九崴電力南科天然氣發電廠計畫及新營、柳營儲能場選址，引發數十位自救會民眾前往台南市議會表達反對，20多位不分黨派議員也出席力挺。（洪榮志攝）

九崴電力南科天然氣發電廠計畫及新營、柳營儲能場選址，引發在地民眾強烈反彈，今天下午台南市議會舉行專案報告時，不僅數十位自救會民眾到場表達反對，20多位不分黨派議員也出席力挺；議長邱莉莉更強調，此會期將率議員到行政院陳情，讓行政院長知道地方反對到底。

九崴電力計畫在台南市安南區、安定區交界處的台糖特定農牧用地興建天然氣發電廠，引發在地居民強烈不滿，市府雖多次重申，在中央與地方沒有共識前，將不會審查電廠開發案；議會2月臨時會也正式通過決議，不同意九崴發電廠開發案，但居民仍組自救會強烈反對，今天更到議會陳情，並高舉布條及呼口號，質疑選址不當。

自救會代表黃銀姝認為，電廠半徑5公里內的人口約有12萬人，還有中大型社區超過10個、大小學校10所及安南醫院，廠址上方為安定區、新市區，下風處為安南區、永康及北區人口密集處，合計約有40所學校、6間醫院，未來除將影響空氣品質外，萬一發生重大工安事件，恐將對周遭12萬居民的生活造成重大危害。

議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨團總召郭鴻儀、國民黨團書記長蔡育輝、無黨聯盟召集人陳昆和等20多位不分黨派議員，均出席自救會的陳情活動，並表達力挺反對興建電廠的態度；議員們還認為，九崴選址不當，當地鄰近安定、安南區及永康區等人口稠密區，有公安及空汙疑慮。

市府經發局長林榮川專案報告指出，去年9月20日環保署召開「九崴電力南科天然氣發電廠計畫環境影響說明書」專案小組初審會議時，市府已提交「該開發案可能造成空汙、天然氣管線安全性及回饋金等，是地方民眾最關心議題，請落實召開環境影響說明會，加強與地方溝通協調，以釋民眾疑慮」的意見，初審會議也要求開發單位確實依會前書面意見及委員意見補充及修正後，於今年5月31日前送專案小組再審。

林榮川還說，立委郭國文、陳亭妃均召開地方座談會，要求尊重民意停止設廠；今年1月19日市府也召開記者會，承諾與市民站在一起，在中央與地方沒有共識前，將不會審查九崴電廠開發案。

今天下午的專案報告，議員砲聲隆隆，並質疑既然議會反對，市府也允諾與市民站在一起，為何九崴廠至今還在推動？部分議員更認為，只要市府不發照，業者就無法開發。

林榮川重申，市府已多次表達一定要取得地方共識才能夠設置的立場；至於儲能場也將加強把關，並將召開跨局處審查，申請前要先跟地方溝通，並與周邊退縮安全距離且設置隔離綠帶，鄰近人口稠密區則將媒合業者另尋適合場所，化解民眾的疑慮。