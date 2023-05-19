警方將夏嫌等人依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第四大隊偵破以竹聯幫靜安會31歲夏姓男子為首的生基靈骨塔詐騙集團，共拘提夏嫌等10人到案，初步清查至少有6人被騙，損失金額逾4000萬元，檢警將再持續擴大偵辦。

警方調查，夏嫌等人自去年2月以來，先以電話向被害人誘騙可以免費取得生基位販售為由，相約見面後再以生基位需搭配生基罐、蓋板、開運五寶以利販售等各種話術要求被害人購買，直至被害人無法交付款項後，即不再聯繫或避不見面，同時更換公司據點，令被害人求償無門。

刑事局偵查第四大隊與新北市刑大、北市中山、文山第二分局、刑大等單位共組專案小組，報請台北地檢署檢察官郭千瑄指揮偵辦。

專案小組追查發現，去年10月間，該詐團成員曾黑吃黑暗槓200萬元，夏嫌發現後率眾將人強押至北市中山區一處大樓內，拘禁毆打凌虐，逼其籌錢償還，甚至在被害人趁隙逃離後，找上被害人的友人，以暴力毆打威脅他說出被害人的下落，及要求他出面處理，手段十分殘暴。

專案小組陸續將夏嫌等10人拘提到案，查扣改造手槍1枝、子彈5發、掃刀、鋁棒、現金56萬6000元等贓證物。全案訊後，依詐欺、組織、傷害等罪嫌移送法辦。