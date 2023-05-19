灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）第一雙簽名代言鞋款「Ja 1」於今年4月20日發布，在球迷間頗受歡迎，不過根據美媒《TMZ》報導，知名運動品牌「Nike」已在官網下架了Ja 1，原因當然是莫蘭特的二次持槍事件。

早在莫蘭特進入聯盟以前，Nike旗下品牌「Air Jordan」就以7年合約簽下他，相當看重這位潛力新星，尤其是同梯狀元錫安威廉森（Zion Williamson）因傷打打停停，影響球隊戰力，這讓人相當佩服Nike的眼光，只不過莫蘭特場上成績耀眼，場外行為卻荒唐至極，日前被二次抓包在直播時亮槍，雖然Nike尚未正式公布，但似乎已經準備接受失去這位代言人的可能。

預計本月25日推出的莫蘭特最新鞋款「Hunger Ja 1s」，目前仍出現在Nike應用程式「SNKRS」，官網商城內還有零星莫蘭特的短T。根據ESPN報導，莫蘭特下賽季將被禁賽至少半季以上，若成真將確定再度無緣年度最佳陣容。

莫蘭特沒有學到教訓，席爾佛這次也說出重話，「我們上次談了很久，這不僅會影響他的職業生涯，以及建立在這之上的安全問題，可能將會導致自己或他人傷亡。他是聯盟中的球星，有廣大的球迷支持著他，我們同樣擔憂著全球數以萬計的小粉絲會以他為榜樣，以槍枝做為慶祝的方式。」莫蘭特也在推特發出道歉啟事，「我知道我已經讓很多支持我的人失望了，在這段旅程中，我了解我還有很多課題得完成，現在我說這話沒有意義，但我還是要為我的行為負責，我將全心全力提升自己。」