許多人都有午睡的習慣，藉由短暫休息讓下午精神更好。然而，有醫師引述國外研究指出，長期午睡1小時以上的人相較未超過者，心血管疾病發生率高34％，甚至死亡風險增加30％。對此，他表示，其實最佳的午睡時間30分鐘就夠了。

為何午睡過久會增加死亡風險值？敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書發文指出，一般人開始做夢的時間，約是在入睡1小時後，所以為什麼午睡超過1小時起來後會很累，是因為做夢夢到一半被叫起來，也就是說在深層睡眠時突然被中斷，這時身體的調節，包括內分泌都會被干擾。

陳榮堅另外也分享過去遇過案例，一名30歲左右男性，因被同事發現午睡常叫不醒，擔心生病所以來求診，經檢測發現，他不但有血壓過高問題，糖化血色素更高達8點多（標準應控制在5.7%以內）。

該患者透露，自己常覺得很疲憊，結果就陷入中午睡太多、晚上睡不著的惡性循環，漸漸造成高血壓、高血糖的狀況。後來，在醫師給予服用糖尿病及高血壓的藥物，並將午睡時間調整至半小時，治療一段時間，情況就大為改善，經評估可停掉血壓藥，只要吃糖尿病的藥物就可以了。