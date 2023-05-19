高雄58歲林姓男子近期遭「美國好友」聯繫，對方聲稱靠虛擬貨幣「百分百獲利」，林男半信半疑，先小投資10萬元，見到每天有小額獲利並順利出金，於是食髓知味，日前到銀行匯款150萬元，行員驚覺有異報警。警方獲報到場，向林男勸說後，林男才恍然大悟，苦笑說「錢還在裡面！」對於誤入詐團圈套感到後悔，並感謝員警、行員及時插手，保住了辛苦存下的積蓄。

林男近期在臉書上，收到一名多日未見、移居美國多年的好友訊息，兩人寒暄彼此後，對方開始對林男聲稱，在美國投資虛擬貨幣「百分百獲利」，並推薦林男要使用某APP，林男半信半疑，便在裡面投資10萬元試試水溫。

後來每日見到有小額獲利，並且都有成功出金，獲利7500元，令林男心喜深信不疑，17日上午11時許到三民區明誠二路某銀行，欲匯款150萬元投資，行員見狀起疑報警。三民二分局鼎金派出所員警獲報到場了解。

當員警仔細研究林男投資的APP後，才發現這APP與之前查獲的詐騙案類似，立即向林男表示，APP內的數據都是詐騙集團的篡改，並非真實獲利，隨後經查詢林男要匯款的帳戶，發現遭列為警示帳戶。

「錢還在裡面」林男苦笑說，自知自己被騙了，投入的10萬元也如同打水漂，感到後悔莫及，並警惕自己往後要多加留意，並感謝員警、行員極力勸阻，保住了辛苦存下的積蓄。