和平區達觀里竹林公墓納骨牆(廊)19日破土，市長盧秀燕出席典禮。（台中市府提供）

和平區達觀里竹林公墓納骨牆(廊)19日破土，市長盧秀燕出席典禮。（台中市府提供）

台中市和平區幅員遼闊，全區現有12座原住民族傳統部落公墓，由於各公墓目前大多接近滿葬或有疊葬情形，台中市府攜手和平區公所斥資2800萬元，興建達觀里竹林公墓納骨牆(廊)，19日舉行破土祭儀，預計今年11月完工。

市長盧秀燕今出席典禮表示，部落重視在地安葬，祖靈才能安息，然而由於殯葬設施不足，加上和平爲自治區，有原住民族法規，必須獲得地方的協調與同意，感謝和平區公所積極尋找地，此次市府斥資總經費2800萬元，興建達觀里竹林公墓納骨牆(廊) ，其中也包含市長二備金，選在黃道吉日動土，希望工程圓滿順利。

盧秀燕指出，「今天大安溪線做起來，就可給大甲溪線示範！」這批做下來從大安溪達觀、雙崎，往上做到梨山環山，大概未來三、四十年族人要安葬的殯葬設施會比較足夠，此爲非常重要的工程。

民政局長吳世瑋表示，和平區幅員遼闊，全區現有12座原住民族傳統部落公墓，其中第五公墓納骨塔為和平區僅有的骨灰(骸)存放設施，由於各公墓目前大多接近滿葬或有疊葬情形，考量地理上阻隔及興建納骨塔用地取得不易，市府配合原住民族傳統地域觀念，改採納骨牆設計，並由市府補助和平區公所700萬元，公所自籌2100萬元，共斥資總經費2800萬元興建竹林公墓納骨牆。

吳世瑋指出，竹林公墓納骨牆(廊)占地5640平方公尺，初期工程將建置骨灰櫃位768個及骨骸櫃位96個，同時導入綠地樹葬及花葬等多元葬法，環保自然葬區面積多達2810平方公尺，配合整體景觀綠美化，將有效提升既有墓地整體美觀，打造嶄新公園化殯葬園區。

和平區長吳萬福說明，此次納骨牆興建工程包括骨灰(骸)存放設施、水土保持設施及停車場等施設，另考量泰雅族民情習俗，跳脫樓塔式建築概念，並設有祭儀平台供族人祭祀追思，打造互動聯誼活動場域，第一期工程預計設置864個骨灰(骸)櫃位，工程預計11月完工，二期工程可再增設234個，預計可解決當地至少30年的殯葬需求，提升原鄉殯葬環境。