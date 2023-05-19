長科*在2019年響應政府回台投資，擴大在台灣生產規模，因而斥資新台幣30億元用於高雄楠梓產業園區擴建新廠，現於2023年5月落成，並正式啟用，這是長華集團成立30多年來首次興建廠房大樓。

今天新廠落成典禮由長科*董事長黃嘉能、總經理洪全成主持，黃嘉能致詞時指出，長華集團成立30多年來，這是第一次自建廠房大樓，對集團來說，這是一個重要的里程碑，他特別感念當年長華電材在創建之初，受惠於前住友金屬礦山新加坡分公司社長古國府昇的信任和幫助，讓長華電材順利取得住友的導線架代理權，奠定了日後長華電材在半導體封裝材料代理的重要角色，以及長華科技位居IC導線架領域的領導地位，因此特將新廠命名為「古國府昇大樓」，以紀念當初對長華集團的提攜。

長科*新廠為地下一層、地上七層的建物，興建全新的蝕刻及電鍍產線，目前已建置3條蝕刻、3條電鍍產線，規劃用於生產aQFN、第三類半導體所需之高信賴性導線架及Mini LED背光PMMS(Pre-Mold Metal Substrate)導線架之需求，未來將依市況新增電鍍、蝕刻設備及相關配套設備，以協助公司掌握未來市場成長動能。

洪全成表示，新廠除設置曝光、蝕刻及電鍍機台外，也會引進全台第一部智能化無人CNC曲線研磨機，藉以精進精密加工技術與提升生產效率，供應集團內高規格要求的產品；此外，長華科技在高雄楠梓產業園區一共有四座廠房，擁有完整的導線架製程，包括沖壓、曝光、蝕刻、電鍍、貼切、全自動智慧檢驗及Pre-Mold等，可以提供傳統到高附加價值產品，滿足客戶在中高階IC及LED封裝應用的需求。

長科*集團致力於ESG政策，且因ESG表現優異，於4月底獲選列入上櫃ESG 30指數成分股。