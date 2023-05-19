今天起北部變天，各地都出現狂風大雨，新北市消防局樹林消防隊今(19)日早上10時許，有輛救護車執行完救護任務後返隊整備，沒想到擔架床竟因風大被不慎滑到馬路上，導致直行的機車騎士撞上摔車，所幸僅造成輕傷無需送醫；新北市消防局強調，將負起相關的醫療賠償以及後續車輛復原等工作，未來會加強教育 ，避免類似案件發生。

據了解，樹林消防分隊王姓消防隊員今早執行一起命危救護案件，上午10時許王員返隊整備、消毒器材時，擔架床疑似因為風大，所以往馬路方向滑行，等到發現時已來不及，18歲吳姓男子當時騎著機車經過消防分隊門口，當場被擔架床擊落摔車。

所幸機車騎士僅受輕傷，現場消防人員也趕緊為其包紮救護後表示無需送醫；全案不涉及酒駕，詳細肇事原因仍有待釐清。

新北市消防局強調，將負起相關的醫療賠償以及後續車輛復原等等工作， 幸好該名騎士無大礙， 未來會加強教育 ，避免類似案件發生。