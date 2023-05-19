知名作家吳淡如去年邀網紅Joeman開箱自己位於台北市文山區的豪宅，該房產面積約有百坪，要價至少8000萬台幣，但吳淡如強調自己該處房產不是拿來住的，而是拿來寫稿時使用的書房，可見其財力驚人。近日，她的好友于美人在節目上透露，有回吳淡如到國外飯店寫稿，結果水龍頭沒關房間大淹水，最後飯店竟沒要求賠償，只因明白是工作人員的一句話釀禍。

于美人先前在《我就問你正常嗎》分享，有一次吳淡如說自己到峇里島的飯店工作，本來要泡澡，結果浴室裡遲遲流不出熱水，她打給櫃檯總機求救，對方跟她說：「妳就一直開著就會有熱水了」，吳淡如不疑有他，水開著就回到書桌前繼續工作，也許因為太專心根本忘了這件事，等到發現水已經淹到他的腳踝。

（1:29起）夏宇童因男友OO賠18萬！擺爛2週不洗碗遭「報應」住院1個月？！林利霏 琳妲︱Part2/4 EP148👄20230504︱#我就問你正常嗎

于美人強調，雖然吳淡如不小心淹了飯店房間，但事後卻沒有人請她賠償，主因是飯店認為要求她開水的這句話是他們自己說的，「飯店說是我們的錯，因為我們叫妳一直開著」，才使吳淡如全身而退，而于美人最後也不忘虧飯店工作人員可能也始料未及，「有一個大作家真的一直開著（水）」。

吳淡如今年初因分享電繪作品，卻遭網友質疑非手繪，而是AI算圖所製成，引來大批網友圍剿，還有網友發現吳淡如的維基個人檔案因此遭竄改成「AI作家」，對此，吳淡如第一時間本來回應會請律師蒐證對付酸民，不久後態度大轉公開道歉，自認用詞錯誤，也會送禮物給被封鎖的網友，外界以為事情就此落幕，沒想到還是有人向官方舉報吳淡如擁有36萬粉絲的粉絲專頁，導致其一度被關閉，吳淡如則在另一個粉絲專頁道歉，「請各位大德，請高抬貴手」，幸好粉絲專頁後來終於恢復運行，她才結束一場驚魂記。