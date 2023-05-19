一名男攝影師阿泓（化名），對從事模特的女網友謊稱有雜誌合作拍攝，邀請對方先練習拍攝情趣內衣，未料竟趁機強逼女網友替自己手淫，事後遭到法律究責。台北地院審結，依犯強制猥褻罪，處阿泓有期徒刑1年，另犯偽造文書等3罪，應執行有期徒刑9月。可上訴。

判決書指出，阿泓與A女透過交友軟體認識，阿宏得知A女有意從事模特兒工作，便以假名與其來往，自稱為業餘攝影師，謊稱可為A女接洽廠商拍攝照片；2021年間，阿泓對A女謊稱須定期與他進行角色定位練習，增加A女的拍攝經驗，約定主題為情趣模特兒拍攝，讓A女換上薄紗材質內衣，並趁隙將A女推倒在床上舔胸，逼迫A女替自己手淫得逞。

法院審理時，阿泓矢口否認犯罪，稱A女自願替他手淫，但A女證述，練習拍攝時，阿泓曾說她的胸部很可愛，還偷親她，最後甚至做出要與她發生性行為的動作，逼她幫忙手淫，她當下不知道該如何應對，因擔憂阿泓散播當天拍攝的照片，才被迫配合等語。

法官指出，A女的證述前後一致，與阿泓也無冤仇，A女實在不須冒著偽證的風險造假被害情結，故證詞有一定的可信度，酌情後，依犯強制猥褻罪，判處阿泓有期徒刑1年，另犯偽造文書等3罪，應執行有期徒刑9月。可上訴。