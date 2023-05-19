台北市副秘書長王秋冬一行人17日赴上海交流，雙方觸及雙城論壇議題。對於台北方面會由市長蔣萬安或副市長林奕華出席論壇，上海市台辦副主任李驍東19日告訴本報，上海尊重台北市的決定，但也「歡迎蔣市長來」。

李驍東19日出席上海一場兩岸大學生校園招聘會時，於場邊接受本報記者採訪。他表示，按照規則，今年雙城論壇在上海舉辦，王秋冬的來訪也涉及此議題的初步接洽，但還沒有談具體議題；雙方一致認為續辦論壇是很好的事。

至於屆時會由蔣萬安或林奕華代表訪問上海？李驍東說，這由台北市自己決定，而上海「當然歡迎蔣市長來」，但還是要根據台北市府的意願，以及對整個工作的安排。

李驍東指出，對於雙城論壇的舉辦，雙方還要繼續溝通，仍有許多具體實務要談。他也說，上海方面想再赴台北，向台北報告上海的想法、彼此進行溝通。但談及上海能否派人赴台進行交流時，他苦笑說，「希望我們能去啊，但是現在看起來我們去不太容易」。

對於王秋冬的來訪，李驍東表示，根據上海與台北的交流機制，原本每年雙方應該要派團組互訪，但由於疫情，北市府斷了三年沒赴上海交流。他說，這次希望把兩邊在這三年中斷的實體交流，能夠重新續上，因此他歡迎王秋冬能夠來上海。